Соседями частного сектора будут 14-этажные дома

Жилой район «Малахово» продолжает застраиваться на свободной территории Восточного округа. Здесь уже введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест, возводятся многоэтажки и планируются паркинги. Жители частного сектора, соседями которого будут многоэтажки, на публичные слушания не явились.
Участок застройки в границах улиц Широтной, Задорожной и вдоль существующей индивидуальной жилой застройки рассматривали на публичных слушаниях на прошлой неделе в департаменте градостроительной политики.
Как сообщил представитель проектной организации Игорь Галкин, рассматриваемая территория свободна от застройки. Предполагается, что ОАО «Тюменская домостроительная компания» заполнит его панельными домами 121-14Т серии. Общая площадь жилого фонда составил 136 тысяч квадратных метров. Дороги в квартале по улицам Родниковой, Задорожной, Вознесенской будут с шириной проезжей части 3,5 метров.
Напомним, первая очередь «Малахово» уже введена в эксплуатацию – это 55 тысяч квадратных метров жилья. Важно, что застройщик подошел ответственно к развитию необходимой инфраструктуры, возведя за свой счет детский сад на 280 мест. На слушаниях задали вопрос о строительстве школы. Игорь Галкин сообщил, что школа по генеральному плану в районе обязана быть, но пока «ТДСК» не готова взять на себя ответственность за ее возведение.
«Для организации парковочных мест и благоустройства территории «ТДСК» предоставлены дополнительные земельные участки вдоль улицы Широтной», - добавил он. Здесь будет 3 многоэтажных паркинга вместимостью до 300 машиномест (пока на них готовятся только эскизные варианты). Вопрос организации парковочных мест важен для горожан, но, как сообщают некоторые строительные компании города, покупать машиноместа в паркингах жители города особо не желают.
Как отметила начальник отдела Генерального плана Ирина Даровских, есть информация о том, что жители существующей возле «Малахово» индивидуальной застройки против многоэтажного строительства. Вопрос о том, как они отнеслись к растущим за забором домам она задала застройщику. Тот ответил, что претензий к ним не поступало.