Соседями частного сектора будут 14-этажные дома

Напомним, первая очередь «Малахово» уже введена в эксплуатацию – это 55 тысяч квадратных метров жилья. Важно, что застройщик подошел ответственно к развитию необходимой инфраструктуры, возведя за свой счет детский сад на 280 мест. На слушаниях задали вопрос о строительстве школы. Игорь Галкин сообщил, что школа по генеральному плану в районе обязана быть, но пока «ТДСК» не готова взять на себя ответственность за ее возведение.