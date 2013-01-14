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Соседями частного сектора будут 14-этажные дома

14 января 2013, 10:31
Жилой район «Малахово» продолжает застраиваться на свободной территории Восточного округа. Жители частного сектора, соседями которого будут многоэтажки, на публичные слушания не явились.

Жилой район «Малахово» продолжает застраиваться на свободной территории Восточного округа. Здесь уже введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест, возводятся многоэтажки и планируются паркинги. Жители частного сектора, соседями которого будут многоэтажки, на публичные слушания не явились.

Участок застройки в границах улиц Широтной, Задорожной и вдоль существующей индивидуальной жилой застройки рассматривали на публичных слушаниях на прошлой неделе в департаменте градостроительной политики.

Как сообщил представитель проектной организации Игорь Галкин, рассматриваемая территория свободна от застройки. Предполагается, что ОАО «Тюменская домостроительная компания» заполнит его панельными домами 121-14Т серии. Общая площадь жилого фонда составил 136 тысяч квадратных метров. Дороги в квартале по улицам Родниковой, Задорожной, Вознесенской будут с шириной проезжей части 3,5 метров.

Напомним, первая очередь «Малахово» уже введена в эксплуатацию – это 55 тысяч квадратных метров жилья. Важно, что застройщик подошел ответственно к развитию необходимой инфраструктуры, возведя за свой счет детский сад на 280 мест. На слушаниях задали вопрос о строительстве школы. Игорь Галкин сообщил, что школа по генеральному плану в районе обязана быть, но пока «ТДСК» не готова взять на себя ответственность за ее возведение.

«Для организации парковочных мест и благоустройства территории «ТДСК» предоставлены дополнительные земельные участки вдоль улицы Широтной», - добавил он. Здесь будет 3 многоэтажных паркинга вместимостью до 300 машиномест (пока на них готовятся только эскизные варианты). Вопрос организации парковочных мест важен для горожан, но, как сообщают некоторые строительные компании города, покупать машиноместа в паркингах жители города особо не желают.

Как отметила начальник отдела Генерального плана Ирина Даровских, есть информация о том, что жители существующей возле «Малахово» индивидуальной застройки против многоэтажного строительства. Вопрос о том, как они отнеслись к растущим за забором домам она задала застройщику. Тот ответил, что претензий к ним не поступало.

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