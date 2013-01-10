В частном секторе рекомендуют организовывать велодорожки

Олег Ковтун предложил добавить в проект велодорожки. Разработчик возразила, что дороги не очень широки и территорию рядом занимают тротуары. «Чтобы их организовать есть несколько способов – можно выбирать, - пояснил директор департамента, - Есть, так называемая, велополоса, которая обозначается на имеющейся дороге разметкой. Стоит подумать». Информацию приняли к сведению, записав в протокол слушаний.