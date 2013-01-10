В частном секторе рекомендуют организовывать велодорожки

Велосипедные дорожки сегодня в тренде, градостроители стараются вписать их в новое строительство и в сложившиеся кварталы. Так, рассматривая проект новой застройки в районе озера Цимлянского, директор департамента градостроительной политики Олег Ковтун порекомендовал рассмотреть возможность их обустройства.
В Калининском округе Тюмени, в границах улиц Гостевая-Фирменная и озера Цимлянского, застройку блокированных домов будет вести ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой». О своем проекте рассказала накануне на публичных слушаниях представитель разработчика Альбина Тимшина. Компанией запроектированы и уже строятся на этой территории 26 тысяч квадратных метров жилья.
По словам представителя ЗАО, здесь будет жилая зона с инженерной и транспортной инфраструктурой и зона рекреации. На участке предполагается организовать 2 новых проезда с шириной дорог 6 метров. Такая ширина, по мнению разработчика, достаточна для частного сектора, где небольшая нагрузка на дороги.
Олег Ковтун предложил добавить в проект велодорожки. Разработчик возразила, что дороги не очень широки и территорию рядом занимают тротуары. «Чтобы их организовать есть несколько способов – можно выбирать, - пояснил директор департамента, - Есть, так называемая, велополоса, которая обозначается на имеющейся дороге разметкой. Стоит подумать». Информацию приняли к сведению, записав в протокол слушаний.
Добавим, что на этот участок уже был разработан и утвержден проект планировки. Новый проект предполагает изменение красных линий, поэтому его вынесли на публичные слушания. Участники мероприятия сошлись во мнении, что новый проект также предполагает центральное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, ливневую канализацию, и вполне вписывается в границы участка, поэтому замечаний не последовало.
На мероприятии присутствовали лишь представители департамента, разработчики и пресса.