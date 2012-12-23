В Тюмени готовятся к строительству домов для сдачи в аренду

Пока инвесторы не видят перспективы такого бизнеса. «Если мы говорим о том, что этот проект будет окупаться в течение 20 лет, то ни один инвестор в этот проект не пойдет. Если мы говорим о том, что строить будет государство, то мы понимаем, что это в это направление необходимы серьезные средства», - поясняет замруководителя ГУС.