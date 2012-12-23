В Тюмени готовятся к строительству домов для сдачи в аренду

Сегодня в стадии разработки находится законопроект, который, по предположению законотворцев, позволит арендовать жилплощадь тем гражданам, у которых доход чуть выше среднего, но приобрести собственное жилье они не могут. Так называемые доходные дома должны появиться и в Тюмени. Об этом сообщил на пресс-конференции замначальника Главного управления строительства по Тюменской области Андрей Басов.
Есть граждане нуждающиеся, которые стоят в очереди на жилье, а есть граждане, которые покупку жилья позволить себе не могут, но их доходы и обстоятельства не позволяют им зарегистрироваться как нуждающимся в жилплощади. Именно на таких граждан будут строиться доходные дома, пояснил Андрей Викторович. Рассматриваемая программа заключается в том, чтобы инвестор или правительство субъектов федерации сформировали жилье: дома целиком под некоммерческий найм.
Пока инвесторы не видят перспективы такого бизнеса. «Если мы говорим о том, что этот проект будет окупаться в течение 20 лет, то ни один инвестор в этот проект не пойдет. Если мы говорим о том, что строить будет государство, то мы понимаем, что это в это направление необходимы серьезные средства», - поясняет замруководителя ГУС.
По предварительной информации, если государство будет вкладываться в строительство доходных домов, то застройщику будет предоставляться земля с инженерными коммуникациями. «Рассматривается, что строительство будет осуществляться 50/50 между государством и инвестором», чтобы второму был выгоден проект.
Но на сегодня не утверждено ни одного законного акта. В некоторых городах, по информации представителей властных структур, уже есть доходные дома, но пока нет актов, которые позволяют заключить договор, продумать момент регистрации граждан (прописки) и т.д.
«Я думаю, что в 2013 году законопроекты выйдут. Программе этой быть», - заключил Басов.