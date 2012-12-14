Тобольский застройщик оштрафован на 300 тысяч

Работники стройки не были обеспечены безопасными условиями труда. Это выявила прокуратура Тобольского района и назначила застройщику штраф.
Как сообщает облпрокуратура, ООО «Стройсервис-Инвест» в деревне Татарские Медянки Тобольского района вело строительство многоквартирного жилого дома. В нарушение закона погрузочно-разгрузочные работы выполнялись в отсутствие на стройплощадке ответственного за безопасное производство работ кранами лица. Кроме того, строительная площадка не была ограждена, хотя поблизости расположен многоквартирный жилой дом. А с тремя каменщиками застройщиком и вовсе не были заключены трудовые договоры.
В этой связи прокуратура района возбудила против ООО «Стройсервис-Инвест» административное дело по ч.2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение требований нормативных документов в области строительства). По результатам рассмотрения дела арбитражный суд Тюменской области подверг застройщика штрафу в размере 300 тысяч рублей.