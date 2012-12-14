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Тобольский застройщик оштрафован на 300 тысяч

14 декабря 2012, 10:28
Работники стройки не были обеспечены безопасными условиями труда. Это выявила прокуратура Тобольского района и назначила застройщику штраф.

Работники стройки не были обеспечены безопасными условиями труда. Это выявила прокуратура Тобольского района и назначила застройщику штраф.

Как сообщает облпрокуратура, ООО «Стройсервис-Инвест» в деревне Татарские Медянки Тобольского района вело строительство многоквартирного жилого дома. В нарушение закона погрузочно-разгрузочные работы выполнялись в отсутствие на стройплощадке ответственного за безопасное производство работ кранами лица. Кроме того, строительная площадка не была ограждена, хотя поблизости расположен многоквартирный жилой дом. А с тремя каменщиками застройщиком и вовсе не были заключены трудовые договоры.

В этой связи прокуратура района возбудила против ООО «Стройсервис-Инвест» административное дело по ч.2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение требований нормативных документов в области строительства). По результатам рассмотрения дела арбитражный суд Тюменской области подверг застройщика штрафу в размере 300 тысяч рублей.

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