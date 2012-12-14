Тобольский застройщик оштрафован на 300 тысяч

Как сообщает облпрокуратура, ООО «Стройсервис-Инвест» в деревне Татарские Медянки Тобольского района вело строительство многоквартирного жилого дома. В нарушение закона погрузочно-разгрузочные работы выполнялись в отсутствие на стройплощадке ответственного за безопасное производство работ кранами лица. Кроме того, строительная площадка не была ограждена, хотя поблизости расположен многоквартирный жилой дом. А с тремя каменщиками застройщиком и вовсе не были заключены трудовые договоры.