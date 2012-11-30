Частный сектор в Южном микрорайоне сносить нельзя

Так считает главный архитектор компании-разработчика Генерального плана города ИТП «Град» Ирина Стуканева.
«В Тюмени принят не новый Генплан, а изменения в него», - уточнил на форуме недвижимости директор департамента градостроительной политики Олег Ковтун. На примерах зарубежных городов и стран он привел примеры различной застройки, отметив, что в Китае, Осло практически нет мест для парковки во дворах. «Глядя на территорию, можно сделать вывод, какую задачу ставит государство. В данном случае – пользоваться общественным транспортом», - сообщил он. У нас несколько другой взгляд на этот аспект, и местные власти над этим работают.
«Важен не столько сам тип застройки, сколько баланс ее и удобство для жителей», - отметил Олег Вячеславович. Разработчики Генплана Тюмени преследуют именно такие цели.
Как сообщила Ирина Стуканева, работа с Генпланом велась в соответствии с техническим заданием. Но по каждому району было предложено несколько вариантов. Целью было не только сделать среду более комфортной, но и в рамках законодательства. Ведь земли города имеют статус – какая-то в собственности, в аренде, какая-то муниципальная, федеральная и т.д. Градостроительное проектирование шло с учетом интересов правообладателей.
«Чтобы доказать, что эта улица где-то пройти не сможет, приходилось изучать варианты и строить транспортные схемы. Мы пришли к убеждению, что, например, не нужно сносить Южный жилой район. Его сносить нельзя, даже, если мы пробьем улицу Широтную дальше и сделаем дублер Федюнинского, - мы нагрузку транспортную из Тюменского и Южного районов за железной дорогой не снимем, - объяснила проектировщик, - Мы построили, хотя этого не было в рамках ТЗ, электронную модель, где моделировали увеличение потоков. Увеличивается этажность, увеличивается количество жителей, а следовательно, автомобилей. Южный жилой район сегодня – пропуск транспорта с Федюнинского в центр, он не должен быть поставщиком нагрузки, если он таковым станет, то району потребуется еще один мост через железнодорожное полотно».
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