Частный сектор в Южном микрорайоне сносить нельзя

«Чтобы доказать, что эта улица где-то пройти не сможет, приходилось изучать варианты и строить транспортные схемы. Мы пришли к убеждению, что, например, не нужно сносить Южный жилой район. Его сносить нельзя, даже, если мы пробьем улицу Широтную дальше и сделаем дублер Федюнинского, - мы нагрузку транспортную из Тюменского и Южного районов за железной дорогой не снимем, - объяснила проектировщик, - Мы построили, хотя этого не было в рамках ТЗ, электронную модель, где моделировали увеличение потоков. Увеличивается этажность, увеличивается количество жителей, а следовательно, автомобилей. Южный жилой район сегодня – пропуск транспорта с Федюнинского в центр, он не должен быть поставщиком нагрузки, если он таковым станет, то району потребуется еще один мост через железнодорожное полотно».