В Новый год с новой квартирой или Успеть провести сделку за месяц

Чтобы шагнуть в Новый год с новой квартирой, важно успеть оформить сделку за один месяц. Специалисты отмечают – это абсолютно реально.
В первый день зимы региональное агентство недвижимости «Этажи» вновь проводит Ипотечную ярмарку, которая давно полюбилась горожанам. Событие уже по традиции пройдет на региональном уровне – в нем примут участие города Тюмень, Ишим, Тобольск, Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Екатеринбург.
Одна из особенностей нынешней ярмарки – она проходит в предновогодний период. А провести сделку за месяц, по словам специалистов рынка, реально. Да и сами собственники в этом время охотнее идут навстречу клиенту – Новый год и для них символизирует обновление: люди стремятся до праздника завершить все дела, и в новый период войти свободно-легким. Так что часто для покупателей это время становится действительно настоящим подарком.
Ипотечный кредит становится решением квартирного вопроса для многих семей. По опыту прошлых ярмарок заметно, насколько это эффективное средство для покупателя – когда можно в одном месте узнать все процентные ставки, поговорить с банками и консультантами по ипотеке и посмотреть квартиры.
Ассортимент на квартирных ярмарках радует глаз – компания готовит расширенный выбор вторичного жилья, новостроек и загородной недвижимости.
Мероприятие объединяет в одном месте риэлторов, ипотечных брокеров и ведущие банки (ОАО «Сбербанк», ОАО «Запсибкомбанк», ЗАО Банк «ВТБ-24», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», ОАО «Уралсиб», ОАО АКБ «Росбанк» и др.). Риэлтор подбирает гостю подходящее жилье тут же на месте, благодаря функции 3D-экскурсий на сайте. Специалист банка рассказывает об условиях кредитных предложений, а ипотечный брокер – помогает выбрать наиболее подходящую ставку для конкретного заемщика, с учетом льгот от банков-партнеров компании.
По словам директора РАН «Этажи», Ильдара Хусаинова, средние ставки реальных сделок по ипотеке на сегодня почти не выросли. Конечно, некоторые банки их увеличили (и существенно) – но на то и нужен такой специалист как ипотечный брокер, который владеет полной информацией о кредитных программах. Например, если у вас есть 50-60% первоначального взноса, реальная ставка для вас – 10-11% годовых.
Бонус для гостей ярмарки - только в этот день, при бронировании новостройки, вы получаете скидку от застройщика. К новогодним подаркам прибавляется еще и акция с партнерами «Этажей» -магазинами «Норд» и «Мебель Group», которые предоставляют скидки и подарки клиентам агентства до 15 января. Так что 30-40 минут, потраченных в этот день на визит в Технопарк, превращаются в способ не только подобрать жилье и кредит, но и неплохо сэкономить.
Время и место встречи: Тюменский Технопарк (ул. Республики, 142), с 10 до 17 часов 1 декабря. Участие бесплатное.
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