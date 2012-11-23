В Новый год с новой квартирой или Успеть провести сделку за месяц

Бонус для гостей ярмарки - только в этот день, при бронировании новостройки, вы получаете скидку от застройщика. К новогодним подаркам прибавляется еще и акция с партнерами «Этажей» -магазинами «Норд» и «Мебель Group», которые предоставляют скидки и подарки клиентам агентства до 15 января. Так что 30-40 минут, потраченных в этот день на визит в Технопарк, превращаются в способ не только подобрать жилье и кредит, но и неплохо сэкономить.