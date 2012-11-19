Как взыскать с застройщика неустойку за несвоевременный ввод дома

Долевое участие продолжает оставаться рискованной сделкой. Нужно взвесить все за и против и предугадать, достроит ли и введет ли в эксплуатацию застройщик запланированный дом.

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