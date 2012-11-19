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Как взыскать с застройщика неустойку за несвоевременный ввод дома

19 ноября 2012, 12:00
Долевое участие продолжает оставаться рискованной сделкой. Нужно взвесить все за и против и предугадать, достроит ли и введет ли в эксплуатацию застройщик запланированный дом.

Новый консультант dom72.ru директор ООО Юридическая фирма «Результат» Наталья Гришкевич ответит на все вопросы тюменцев о «долевках».

Наталья Сергеевна проконсультирует участника долевого строительства о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи застройщиком объекта долевого строительства, пояснит нюансы заключения и расторжения договора участия в долевом строительстве, возмещения причиненных участнику долевого строительства убытков и расходов на устранение недостатков выявленных при передаче объекта и т.д.

Задать свой вопрос консультанту можно здесь.

#Новости#Дольщики#Долевое участие#Юристы#Недвижимость#Женя#Общество
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