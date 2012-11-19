Как взыскать с застройщика неустойку за несвоевременный ввод дома

Новый консультант dom72.ru директор ООО Юридическая фирма «Результат» Наталья Гришкевич ответит на все вопросы тюменцев о «долевках».
Наталья Сергеевна проконсультирует участника долевого строительства о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи застройщиком объекта долевого строительства, пояснит нюансы заключения и расторжения договора участия в долевом строительстве, возмещения причиненных участнику долевого строительства убытков и расходов на устранение недостатков выявленных при передаче объекта и т.д.