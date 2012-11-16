Госпрограмму по доступному жилью оценили в 2 триллиона рублей

Согласно проекту, число граждан, переселенных из аварийного жилья, должно возрасти с 57 тысяч человек в 2013 году до 422 тысяч в 2015 году. Доля капитально отремонтированных домов должна вырасти с 4 процентов в 2013 году до 14 % в 2020 году. Таким образом, количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет капремонта, за восемь лет возрастет с 1,8 до 4 миллионов человек.