Госпрограмму по доступному жилью оценили в 2 триллиона рублей

Об этом заявил глава Министерства регионального развития, которое подготовило проект, Игорь Слюняев, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.
По словам чиновника, половина этих средств должна поступить из внебюджетных источников. Из федерального бюджета на реализацию программы планируется выделить 600 миллиардов рублей, а оставшиеся 400 миллиардов привлечь за счет региональных бюджетов. Слюняев добавил, что проект будет дорабатываться до 1 декабря.
Госпрограмма, в частности, предусматривает, что к 2020 году доля граждан России, имеющих возможность приобрести жилье за счет собственных или заемных средств, возрастет до 50 процентов. Стоимость квадратного метра к 2018 году предполагается снизить примерно на 20 процентов.
Также в программе заложено увеличение объемов строительства жилья в стране, главным образом эконом-класса. Так, в 2015 году планируется ввести в эксплуатацию 90 миллионов квадратных метров жилья, а к 2020 году довести этот показатель до 120 миллионов квадратов. При этом к 2020 году 10% от общей площади вводимого в многоквартирных домах жилья должно приходиться на арендные квартиры.
Согласно проекту, число граждан, переселенных из аварийного жилья, должно возрасти с 57 тысяч человек в 2013 году до 422 тысяч в 2015 году. Доля капитально отремонтированных домов должна вырасти с 4 процентов в 2013 году до 14 % в 2020 году. Таким образом, количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет капремонта, за восемь лет возрастет с 1,8 до 4 миллионов человек.