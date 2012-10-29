Многодетным семьям дадут участки в Гусево и Молодежном

«Уже выделены для этих целей участки в Гусево, в поселке Московском – это порядка 770 земельных участков. Думаю, что до конца этого года будет также выделен участок в Заводоуковске – это 191 га. Сегодня федерация идет на встречу в этом направлении, мы видим положительные результаты. Надеемся, что город наш не только будет замыкаться в каком-то кольце, но и пойдет в ширь за счет федеральных земель», - сообщил замначальника ГУС.