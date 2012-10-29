Многодетным семьям дадут участки в Гусево и Молодежном

Программа по обеспечению многодетных семей земельными участками продолжает реализовываться на юге Тюменской области. Для них уже предусмотрено более 770 участков недалеко от областного центра.
Напомним, на июнь текущего года количество подготовленных участков составляло 102. А список заявлений на их предоставление близился к 5000.
Как сообщил на круглом столе «Кому в Тюмени жить хорошо: новые аспекты квартирного вопроса», организованном агентством «ФедералПресс», заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Басов, программа по обеспечению земельными участками многодетных семей ускорила реализацию за счет федеральных земель. Из них вовлечено в программу более 400 га земли, сообщил он.
«Уже выделены для этих целей участки в Гусево, в поселке Московском – это порядка 770 земельных участков. Думаю, что до конца этого года будет также выделен участок в Заводоуковске – это 191 га. Сегодня федерация идет на встречу в этом направлении, мы видим положительные результаты. Надеемся, что город наш не только будет замыкаться в каком-то кольце, но и пойдет в ширь за счет федеральных земель», - сообщил замначальника ГУС.