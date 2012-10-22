Покупаем квартиру в строящемся доме

25 октября 2012 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области состоится прямая телефонная линия по теме: «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на объекты долевого строительства».
На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации прав на объекты долевого строительства Управления Ольга Николаевна Пученкова.
Прямая телефонная линия состоится 25 октября 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, информирует пресс-центр Управления Росреестра по Тюменской области.