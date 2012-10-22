nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Покупаем квартиру в строящемся доме

22 октября 2012, 11:09
Что стоит учесть при покупке квартиры в строящемся доме, расскажут на прямой телефонной линии Управления Росреестра.

25 октября 2012 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области состоится прямая телефонная линия по теме: «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на объекты долевого строительства».

На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации прав на объекты долевого строительства Управления Ольга Николаевна Пученкова.

Прямая телефонная линия состоится 25 октября 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, информирует пресс-центр Управления Росреестра по Тюменской области.

#Новости#Долевое участие#Покупатели квартир#Тюменский росреестр#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25