Квартира не в собственности, но подлежит наследованию

Получив квартиру по договору социального найма от Тюменской области, Галина Панова намеревалась ее приватизировать. Она обратилась с заявлением в администрацию Ишимского муниципального района по вопросу приватизации квартиры и получила отказ в связи с тем, что указанная недвижимость является собственностью Тюменской области. Затем Панова обратилась с заявлением по вопросу приватизации квартиры в адрес губернатора Тюменской области, но ей было рекомендовано обратиться в администрацию Ишимского муниципального района. Женщина обратилась с заявлением по тому же вопросу в департамент имущественных отношений Тюменской области, но право собственности на квартиру оформить не успела, поскольку умерла.
Дочери Галины Тамаре Носковой пришлось через суд требовать собственное наследство, которое ей досталось (по информации Тамары) по наследству от матери.
Ишимский районный суд пришел к выводу, что Галина Панова при жизни изъявила желание приватизировать жилое помещение, но по независящим от нее причинам была лишена возможности соблюсти все правила оформления документов на право собственности в порядке приватизации, в котором ей не могло быть отказано. То обстоятельство, что регистрация права собственности Пановой Галины произведена не была, не является, с учетом указанных выше требований закона, основанием для отказа в удовлетворении иска, и не может рассматриваться как основание для исключения спорной квартиры из состава наследственного имущества, сообщает управление судебного департамента Тюменской области. Суд учел также, что включение недвижимого имущества (квартиры) в наследственную массу необходимо истцу для оформления наследственных прав и получения свидетельства о праве на наследство.
Таким образом, суд решил удовлетворить исковые требования Носковой Тамары о включении имущества в наследственную массу.