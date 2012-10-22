Квартира не в собственности, но подлежит наследованию

Ишимский районный суд пришел к выводу, что Галина Панова при жизни изъявила желание приватизировать жилое помещение, но по независящим от нее причинам была лишена возможности соблюсти все правила оформления документов на право собственности в порядке приватизации, в котором ей не могло быть отказано. То обстоятельство, что регистрация права собственности Пановой Галины произведена не была, не является, с учетом указанных выше требований закона, основанием для отказа в удовлетворении иска, и не может рассматриваться как основание для исключения спорной квартиры из состава наследственного имущества, сообщает управление судебного департамента Тюменской области. Суд учел также, что включение недвижимого имущества (квартиры) в наследственную массу необходимо истцу для оформления наследственных прав и получения свидетельства о праве на наследство.