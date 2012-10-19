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ЗАО «Сиб-Инвест» отстает от графика строительства

19 октября 2012, 11:54
Затягивать сроки ввода дома нельзя. Сегодня за проблемой остро следят местные власти. Так, в адрес руководителя ЗАО «Сиб-Инвест» поступило предостережение о недопустимости нарушения закона.

Затягивать сроки ввода дома нельзя. Сегодня за проблемой остро следят местные власти. Так, в адрес руководителя ЗАО «Сиб-Инвест» поступило предостережение о недопустимости нарушения закона.

Согласно действующему законодательству застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект не позднее срока, предусмотренного договором. ЗАО «Сиб-Инвест» ведет строительство двух многоквартирных домов в границах улиц Академика Сахарова – Просторная – Лебяжья в Тюмени. Согласно договорам, срок передачи дольщикам квартир - 3 квартал 2013 года. Между тем, уже сейчас зафиксировано отставание от графика строительных работ более чем на месяц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В этой связи прокуратура области объявила руководителю компании официальное предостережение о недопустимости нарушений закона и срыва сроков строительства многоквартирных домов, а также предупредила об ответственности за нарушение законодательства об участии в долевом строительстве жилья.

#Новости#Сиб-инвест#Прокуратура Тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
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