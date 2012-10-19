ЗАО «Сиб-Инвест» отстает от графика строительства

Согласно действующему законодательству застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект не позднее срока, предусмотренного договором. ЗАО «Сиб-Инвест» ведет строительство двух многоквартирных домов в границах улиц Академика Сахарова – Просторная – Лебяжья в Тюмени. Согласно договорам, срок передачи дольщикам квартир - 3 квартал 2013 года. Между тем, уже сейчас зафиксировано отставание от графика строительных работ более чем на месяц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.