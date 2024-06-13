Гармония из проекта в проект: компания «Скандиа» строит в Тюмени уникальные кварталы

Здесь, на Лесобазе, застройщик уже завершил строительство первых двух очередей квартала, который создан в уникальном скандинавском стиле. Это уютный квартал из 4-этажных домов, располагающийся между озер Песьяное и Чистое. Закрытые дворы, прогулочные аллеи и обильное озеленение — все это создано для того, чтобы жители квартала оставались в гармонии с природой, не отрываясь от городского комфорта.