Гармония из проекта в проект: компания «Скандиа» строит в Тюмени уникальные кварталы

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Для «Скандии» важным фактором является близость человека и природы в совокупности с городским комфортом и доступностью всей необходимой инфраструктуры. Потому локации для проектов компании подбираются с особым вниманием. В каждом из проектов «Скандии» за окном вы будете видеть потрясающие природные пейзажи, а окна могут выходить сразу на три стороны света!
«Из проекта в проект мы стараемся переносить наши лучшие решения, это выразительная архитектура, функциональные планировки и современные технологические системы», — отметил директор компании «Скандиа» Николай Никифоров.
Для своих проектов компания выбрала самые перспективные локации города, Три проекта располагаются в районе «Тюменской слободы». Еще один объект с интересной архитектурой и уникальными видами строится прямо на берегу Туры. А еще один — у озера, в районе Лесобазы. Но давайте остановимся на каждом проекте поподробнее.
В компании «Скандиа» не боятся называть район Лесобаза по именем, ведь специалисты компании знают о перспективах развития района и понимают, что компания создает в своих кварталах новый формат жилья, формируя уникальную городскую среду.
Здесь, на Лесобазе, застройщик уже завершил строительство первых двух очередей квартала, который создан в уникальном скандинавском стиле. Это уютный квартал из 4-этажных домов, располагающийся между озер Песьяное и Чистое. Закрытые дворы, прогулочные аллеи и обильное озеленение — все это создано для того, чтобы жители квартала оставались в гармонии с природой, не отрываясь от городского комфорта.
«Мы часто говорим о том, что такие дома есть в Голландии, Австрии, Германии и у нас — на Лесобазе. Это потрясающей красоты архитектура, продуманные дворы и полностью готовая инфраструктура», — рассказали представители компании.
Закрытое пространство здесь, кстати, формируется естественно — самой застройкой, за счет чего территория квартала поделиться на внутреннюю и внешнюю. А благоустройство дворов продумано таким образом, чтобы здесь было приятно гулять и играть в любое время года.
Два дома этого квартала уже введены в эксплуатацию и счастливые обладатели квартир уже получили ключи и активно заселяются. Еще два дома будут введены в эксплуатацию в конце текущего года, а закончится строительство квартала в 2027 году.
Еще один проект Скандии представляет собой 25-этажный дом со встроенным паркингом и эксплуатируемой кровлей, расположенный в районе Док на берегу Туры. Этот проект подойдет для любителей встречать рассветы и провожать закаты, ведь этот проект возведен на первой линии побережья, из окон квартир открывается потрясающий вид на природы, вдохновляющую своим величием и спокойствием.
«80% планировок здесь с выходом на реку. Двор приватный — только для наших жильцов. Основными цветами фасада выбраны светлые и нейтральные оттенки, которые всегда будут актуальны и помогут избежать визуального шума», — рассказали в «Скандии».
Дом будет сдан в эксплуатация в 4 квартале 2024 года.
Это проект в самом центра «Тюменской слободы». Он уникален тем, что здесь не нужно ждать ничего, кроме постройки самого дома — вся инфраструктура уже готова, это поликлиника, школы, детские сады, парки и скверы.
«Индивидуальный облик домом придаст микромассинг, локальные детали рельефа придают дому уникальный характер, территория двора продумана для семейных прогулок и занятий спортом, а в 5 минутах ходьбы жителей будет ждать уникальный лесопарк», — рассказывают в компании.
Отметим, что здесь в даже благоустройстве двора реализуется концепция парка, интенсивное озеленение и близость к лесопарку наполнит квартал природным светом и приятными ароматами, а расположение в перспективном районе с готовой инфраструктурой позволит жить в комфорте.
Один дом квартале уже построен, окончание строительства всего проекта запланировано на 2026 год.
Также «Скандиа» возводит масштабный квартал из 6 домов переменной этажности в районе Комарово. Такой вариант постройки позволяет достигнуть невысокой плотности застройки и создать ощущение комфорта и простора.
«На этой локации все реализуется в рамках комплексной застройки, также здесь доступна вся инфраструктура „Тюменской слободы“. Это еще один вариант жилья, где все необходимое уже не только построено, но и функционирует», — рассказали в Скандии.
Этот проект будет полностью сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2027 года.
Любителям теплых и уютных вечеров у камина точно понравится проект Скандии с таунхаусами. У каждой семьи здесь будет собственный внутренний двор, теплый гараж и 144 квадратных метра пространства. Будущие жильцы могут выбрать готовую планировку или же свободную, чтобы реализовать на территорию ремонт по дизайн-проекту.
Проект также находится в районе Тюменской слободы, что говорит о том, что вся необходимая инфраструктура находится в непосредственной близости, что особенно привлекательно для обладателей своего домика в городе. Проект будет полностью сдан в эксплуатацию в 2025 году.
Компания «Скандиа» предлагает различные инструменты для приобретения жилья. Можно воспользоваться программой «Обмен», не дожидаясь продажи своей квартиры и не переживая, что стоимость квартиры может измениться. Или взять беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом 30% от стоимости квартиры.
Распространенный вариант — ипотека. На квартиры застройщика действуют как программы с господдержкой, так и льготные. Например, для IT-специалистов или семей с детьми. Еще один удобный способ — траншевая ипотека для тех, кто не подходит под госпрограммы по ипотеке или арендует жилье на время строительства.
Контактный блок
Номер офиса продаж: +7 (3452) 66-71-58
Сайт компании: scandia.life
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ВКонтакте: scandia_company
Застройщик «Скандиа. В Комарово Парк»: ООО СЗ «СКАНДИА. КОМАРОВО ПАРК» Проектная декларация: наш. дом.рф
Застройщик «Скандиа. У Озера»: ООО «СЗ „СКАНДИА У ОЗЕРА“ Проектная декларация: наш. дом.рф
Застройщик «Скандиа. У Реки»: ООО «СЗ СКАНДИА У РЕКИ» Проектная декларация: наш. дом.рф
Застройщик «Скандиа. Слобода»: ООО «СЗ СКАНДИА. СЛОБОДА» Проектная декларация: наш. дом.рф
Продажи осуществляются по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.