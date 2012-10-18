«Гамма» на особо выгодных условиях

Банк ВТБ24 разработал для клиентов компании «Партнер-Инвест» эксклюзивное предложение в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой. Строящееся жилье». Теперь все желающие приобрести квартиру в квартале «Гамма» микрорайона «Европейский» могут приобрести квартиру в ипотеку на выгодных условиях.
Клиенты, располагающие первоначальным взносом от 20%, могут оформить ипотечный кредит до 3-х млн. рублей на срок до 30 лет. Процентная ставка 11% после оформления регистрации права собственности на квартиру, в период строительства дома - 11,5% годовых.
Если первоначальный взнос больше 35%, ипотеку можно оформить по двум документам – паспорту и водительскому удостоверению, либо страховому свидетельству. Решение о выдаче ипотеки банк готов предоставить через 24 часа после подачи заявки.
Есть возможность получить кредит до 8 млн рублей по ставке 11,4% в период строительства и 10,9% после оформления права собственности. Такое преимущество получают клиенты, чей первоначальный взнос от 60% от стоимости квартиры.
В рамках специальной программы ВТБ24 для клиентов компании «Партнер-Инвест» отсутствует комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита. Минимальный стаж на последнем рабочем месте - 1 месяц без испытательного срока. Требования к регистрации заемщика и ограничения по досрочному погашению кредита отсутствуют.
Предложение распространяется на три дома квартала «Гамма» микрорайона «Европейский» – ГП-1,2,3. Как отмечает Ольга Антонова, начальник отдела ипотечного кредитования ОО «Тюменский» Филиал № 6602 ВТБ 24 (ЗАО): «Партнер-Инвест» зарекомендовал себя как надежный застройщик, репутация и опыт которого гарантируют выполнение всех обязательств перед клиентами. Поэтому предложенная программа в очередной раз подтверждает высокую степень доверия по отношению к компании и предлагает покупателям еще один инструмент для более выгодного решения жилищного вопроса».
Узнать подробности о новом ипотечном займе и оформить заявку можно у специалистов кредитного отдела ВТБ24 (тел. 68-01-00) или в отделе продаж «Партнер-Инвест» (тел.50-02-02).
На правах рекламы