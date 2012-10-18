«Гамма» на особо выгодных условиях

Предложение распространяется на три дома квартала «Гамма» микрорайона «Европейский» – ГП-1,2,3. Как отмечает Ольга Антонова, начальник отдела ипотечного кредитования ОО «Тюменский» Филиал № 6602 ВТБ 24 (ЗАО): «Партнер-Инвест» зарекомендовал себя как надежный застройщик, репутация и опыт которого гарантируют выполнение всех обязательств перед клиентами. Поэтому предложенная программа в очередной раз подтверждает высокую степень доверия по отношению к компании и предлагает покупателям еще один инструмент для более выгодного решения жилищного вопроса».