Строить и жить помогает

Неизменный интерес к строительным выставкам – еще одно подтверждение того, что у тюменского рынка большие перспективы. Выставка сопровождается широкой информационной поддержкой и насыщенной деловой программой. Ежегодно она собирает до 150-ти участников из разных регионов России и зарубежья. В 2011 г. выставку посетили около 3000 человек, из которых 60% проявили к экспозиции профессиональный интерес, остальные – это студенты ВУЗов, частные лица, заинтересованные в ремонте и современной отделке своего жилья.