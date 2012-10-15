Строить и жить помогает

Все для строительства, отделки и ремонта, в том числе пиломатериалы и мебель из дерева – в Тюмени состоятся две специализированные выставки «Строймаркет-2012» и «Лесопромышленный комплекс. Деревообработка».
Тюменская область превзошла многие регионы России, особенно в рамках строительства, в том числе и жилья. С развитием строительной индустрии связана, прежде всего, забота общества о завтрашнем дне, о комфортных условиях труда и отдыха населения.
Как сообщают организаторы мероприятия, на территории региона более 350 действующих предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК). Важное направление - поставка на экспорт пиломатериалов, фанеры, ДСП, мебели. Предприятия и хозяйства ЛПК располагают резервами для повышения эффективности производства, внедряют новые технологии, развивают глубокую переработку древесины, выпускают продукцию высокого передела. Приоритетные направления - комплексное использование лесных ресурсов для производства продукции с высокой прибавочной стоимостью; развитие мощностей по переработке низкотоварной древесины; увеличение выпуска изделий из дерева, включая развитие деревянного домостроения.
Неизменный интерес к строительным выставкам – еще одно подтверждение того, что у тюменского рынка большие перспективы. Выставка сопровождается широкой информационной поддержкой и насыщенной деловой программой. Ежегодно она собирает до 150-ти участников из разных регионов России и зарубежья. В 2011 г. выставку посетили около 3000 человек, из которых 60% проявили к экспозиции профессиональный интерес, остальные – это студенты ВУЗов, частные лица, заинтересованные в ремонте и современной отделке своего жилья.
Выставки состоятся с 16 по 19 октября 2012 года в Тюменском выставочном зале на улице Севастопольской, 12.