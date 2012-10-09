«ТехноСити+» добывало строительный песок и оставило жителям опасные карьеры

Прокуратура по коллективной жалобе организовала проверку и установила, что в 2008-2011 годах у села Иевлево на предоставленном администрацией Ярковского района земельном участке площадью более 235 тысяч квадратных метров ООО «ТехноСити+» добывало строительный песок. Согласно закону, собственники, арендаторы земли должны проводить мероприятия по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот. Но данный добытчик песка этого не сделал. А районная администрация не понудила ООО «ТехноСити+» к проведению рекультивации земель и сама не стала восстанавливать нарушенное плодородие почв, сообщает прокуратура области.