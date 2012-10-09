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«ТехноСити+» добывало строительный песок и оставило жителям опасные карьеры

9 октября 2012, 12:00
Добывая песок, частная компания не удосужилась вернуть нарушенные покровы земли, чего требует закон, и оставила жителям ближних поселений опасные карьеры. Рекультивировать землю компанию заставил суд.

59 жителей села Иевлево Ярковского района написали коллективную жалобу в прокуратуру. Дело в том, что вблизи населенного пункта находились разрытые карьеры, которые представляли опасность для местных жителей.

Прокуратура по коллективной жалобе организовала проверку и установила, что в 2008-2011 годах у села Иевлево на предоставленном администрацией Ярковского района земельном участке площадью более 235 тысяч квадратных метров ООО «ТехноСити+» добывало строительный песок. Согласно закону, собственники, арендаторы земли должны проводить мероприятия по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот. Но данный добытчик песка этого не сделал. А районная администрация не понудила ООО «ТехноСити+» к проведению рекультивации земель и сама не стала восстанавливать нарушенное плодородие почв, сообщает прокуратура области.

Прокуратура обратилась в Ярковский районный суд с иском, в котором потребовала обязать администрацию Ярковского района рекультивировать нарушенный земельный участок. Решением суда иск удовлетворен.

#Новости#Песок#Прокуратура Тюменской области#Ярковский район#Техносити+#Недвижимость#Женя#Общество
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