Жителям Тюмени расскажут о перепланировке

Ежегодно окружные управы проводят «круглые столы» на тему перепланировки жилых помещений. Обычно посетителей на таких мероприятиях немного, зато можно без проблем получить ответ на самый волнующий вопрос.
Вот и в этом году такое мероприятие состоится 28 сентября в 15 часов.
Управы административных округов приглашают жителей города Тюмени принять участие в работе «круглого стола» по теме: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Заседание состоится по адресу: ул. Мельникайте, 74, большой зал, 4-й этаж (здание управы Ленинского округа).