Жителям Тюмени расскажут о перепланировке

Управы административных округов приглашают жителей города Тюмени принять участие в работе «круглого стола» по теме: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.