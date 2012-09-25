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Жителям Тюмени расскажут о перепланировке

25 сентября 2012, 08:44
Ежегодно окружные управы проводят «круглые столы» на тему перепланировки. Обычно посетителей на таких мероприятиях немного, зато можно без проблем получить ответ на самый волнующий вопрос.

Ежегодно окружные управы проводят «круглые столы» на тему перепланировки жилых помещений. Обычно посетителей на таких мероприятиях немного, зато можно без проблем получить ответ на самый волнующий вопрос.

Вот и в этом году такое мероприятие состоится 28 сентября в 15 часов.

Управы административных округов приглашают жителей города Тюмени принять участие в работе «круглого стола» по теме: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Заседание состоится по адресу: ул. Мельникайте, 74, большой зал, 4-й этаж (здание управы Ленинского округа).

#Новости#Из жилого в нежилое#Законодательство#Перепланировка#Недвижимость#Женя#Общество
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