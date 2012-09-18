Туман и дождь строительству многоэтажек почти не мешает

Как рассказал главный специалист отдела маркетинга и продаж компании «ПСК «Дом» Владимир Спиридонов, туман, дождь и плохая видимость никак не влияют на строительные работы при условии хорошей освещенности площадки. Остановить строительство может только ветер, он не должен превышать 11 метров в секунду. При сильном ветре работа башенного крана останавливается.
«Определенные виды строительных работ зависят от погодных условий, особенно если речь идет о низкой температуре в зимний период, - отмечает руководитель проекта «Микрорайон «Европейский» компании «Партнер-Инвест» Павел Мельников, - Что касается продолжительных дождей, то они могут стать причиной приостановки земляных работ, работ по подготовке строительной площадки, по устройству котлована и асфальта. Еще одно нежелательное явление - туман, поскольку плохая видимость напрямую влияет на безопасность строителей», - комментирует он.