Туман и дождь строительству многоэтажек почти не мешает

«Определенные виды строительных работ зависят от погодных условий, особенно если речь идет о низкой температуре в зимний период, - отмечает руководитель проекта «Микрорайон «Европейский» компании «Партнер-Инвест» Павел Мельников, - Что касается продолжительных дождей, то они могут стать причиной приостановки земляных работ, работ по подготовке строительной площадки, по устройству котлована и асфальта. Еще одно нежелательное явление - туман, поскольку плохая видимость напрямую влияет на безопасность строителей», - комментирует он.