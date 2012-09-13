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Бессмысленно запрещать чиновникам иметь заграничную недвижимость

13 сентября 2012, 12:48
Законопроект, запрещающий чиновникам иметь зарубежную недвижимость, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает бессмысленным. Он полагает, что это не укрепит госслужбу.

Напомним, законопроект предлагал депутат «Единой России» Евгений Федоров. Опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» показал, что многие россияне поддерживают запрет иметь недвижимость за рубежом.

«Если мы будем таким образом пугать бизнес, говорить ему: «Если ты хочешь прийти на государственную службу, то ты все (недвижимость) спрячь куда-нибудь, а потом мы тебя примем», — я не думаю, что это укрепит нашу государственную службу и, в конечном счете, будет способствовать правопорядку в нашей стране», — заявил Медведев, передает его слова портал Gdeetotdom.ru со ссылкой на РИА «Новости».

«Мне кажется, что идти нужно немного по другому направлению — именно декларирование доходов и декларирование ряда расходов...», — добавил он.

Медведев отметил, что в отличие от денежных сбережений, зарубежная недвижимость и активы в виде акций — «более сложная тема».

«Мы должны способствовать тому, чтобы чиновники открывали себя, а не прятали. Насколько я понимаю, та модель, которая находится сегодня в Госдуме, она довольно лукавая», — заметил премьер. Он пояснил, что законопроект исходит из того, что чиновник не может иметь недвижимости за границей, даже если он ее купил на законно заработанные деньги. Но при этом он легко может переписать недвижимость на своих родственников. «Какой в этом смысл, кто от этого выигрывает?» — задал риторический вопрос Медведев.

#Новости#Дмитрий Медведев#Россия#Зарубежная недвижимость#Недвижимость#Женя#Общество
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