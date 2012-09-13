Бессмысленно запрещать чиновникам иметь заграничную недвижимость

«Мы должны способствовать тому, чтобы чиновники открывали себя, а не прятали. Насколько я понимаю, та модель, которая находится сегодня в Госдуме, она довольно лукавая», — заметил премьер. Он пояснил, что законопроект исходит из того, что чиновник не может иметь недвижимости за границей, даже если он ее купил на законно заработанные деньги. Но при этом он легко может переписать недвижимость на своих родственников. «Какой в этом смысл, кто от этого выигрывает?» — задал риторический вопрос Медведев.