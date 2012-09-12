Завышая стоимость недвижимости, мошенники похитили из казны 500 более млн рублей

Злоумышленники — руководители ипотечной компании и нескольких коммерческих организаций, расположенных в Тюменской области — подбирали клиентов с низким уровнем дохода и за небольшое денежное вознаграждение заключали с ними договора займа на приобретение квартир или домов, стоимость которых завышалась в несколько раз, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.