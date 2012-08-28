Цыган из Заречного обязательно переселят. Но куда?

Напомним, когда застройщик приобрел право аренды на земельный участок за «Зеленым берегом», он, конечно, знал о наличии незаконно проживающих людей на этой земле, поэтому оперативно начал решать этот вопрос и просчитывать экономику. Было подписано соглашение с цыганской общиной Тюмени и международной общественной организацией «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», целью которого было наладить цивилизованное переселение народа с территории строящегося Европейского микрорайона. В дальнейшем были выполнены и согласованы проекты будущих домов. Но вопрос затянулся. Застройщику было отказано в переселении народа в район ММС, затем Лесобазы – в любом районе тюменцы, вероятно, не рады такому соседству. Возможно, скоро цыганский народ поселится за Березняками.