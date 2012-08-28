Цыган из Заречного обязательно переселят. Но куда?

На одном из городских форумов появилась информация о том, что цыгане из Заречного микрорайона, где возводит жилые многоэтажки «Партнер-Инвест», переедут за Березняки в поселок Славянский.
«Партнер» им выкупил землю и выстроил дома, не чета старым», - сообщают владельцы дач в СНТ за Березняковским поселком. В разговоре фигурируют члены СНТ «Лаванда» и «Золотая осень» и жители самого поселка Березняки.
«Разговаривали с председателем, она сказала, что вместе с коллегами из соседних СНТ они записались на прием к Якушеву. И, если мы правильно поняли, то сейчас сделку купли-продажи участков в Славянском пытаются оспорить в суде. До решения суда стройка вроде бы приостановлена. Она так же сказала, что обратились с жалобой в прокуратуру», - сообщает жительница Березняков Инна.
В компании информацию о переселении за Березняки не подтверждают, но и не опровергают. «Данный вопрос для нашей компании является по-прежнему приоритетным и находится в процессе решения. Более подробную информацию мы озвучить не готовы», - прокомментировали в компании «Партнер-Инвест».
Напомним, когда застройщик приобрел право аренды на земельный участок за «Зеленым берегом», он, конечно, знал о наличии незаконно проживающих людей на этой земле, поэтому оперативно начал решать этот вопрос и просчитывать экономику. Было подписано соглашение с цыганской общиной Тюмени и международной общественной организацией «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», целью которого было наладить цивилизованное переселение народа с территории строящегося Европейского микрорайона. В дальнейшем были выполнены и согласованы проекты будущих домов. Но вопрос затянулся. Застройщику было отказано в переселении народа в район ММС, затем Лесобазы – в любом районе тюменцы, вероятно, не рады такому соседству. Возможно, скоро цыганский народ поселится за Березняками.