У «Нового пассажа» новый владелец

С 17 августа 2012 года работа торгового центра «Новый пассаж» приостановлена. Здание перешло в руки кредитора и больше не продается. Об этом сообщил конкурсный управляющий компании-бывшего владельца строения ООО «Сибирь-Синтез» Виталий Алексеев.
Торги состоялись дважды, но в итоге здание полностью перешло на баланс кредитора ОАО «Запсибкомбанк», проинформировал управляющий.
Здание в Тюмени по улице Советская, дом 54 (там расположен ТЦ «Новый Пассаж»), а также земельный участок под ним находились долгое время в залоге у банка, теперь банк – полноценный владелец здания. Теперь обслуживать и содержать его будет кредитор, возможно, в «Пассаже» изменятся арендаторы.