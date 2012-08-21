У «Нового пассажа» новый владелец

Здание в Тюмени по улице Советская, дом 54 (там расположен ТЦ «Новый Пассаж»), а также земельный участок под ним находились долгое время в залоге у банка, теперь банк – полноценный владелец здания. Теперь обслуживать и содержать его будет кредитор, возможно, в «Пассаже» изменятся арендаторы.