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У «Нового пассажа» новый владелец

21 августа 2012, 10:17
С 17 августа 2012 года работа торгового центра «Новый пассаж» приостановлена. Здание перешло в руки кредитора и больше не продается.

С 17 августа 2012 года работа торгового центра «Новый пассаж» приостановлена. Здание перешло в руки кредитора и больше не продается. Об этом сообщил конкурсный управляющий компании-бывшего владельца строения ООО «Сибирь-Синтез» Виталий Алексеев.

Торги состоялись дважды, но в итоге здание полностью перешло на баланс кредитора ОАО «Запсибкомбанк», проинформировал управляющий.

Здание в Тюмени по улице Советская, дом 54 (там расположен ТЦ «Новый Пассаж»), а также земельный участок под ним находились долгое время в залоге у банка, теперь банк – полноценный владелец здания. Теперь обслуживать и содержать его будет кредитор, возможно, в «Пассаже» изменятся арендаторы.

#Новости#Торговая недвижимость#Тц новый пассаж#ВК Тюмень#Коммерческая недвижимость#Недвижимость#Женя#Общество
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