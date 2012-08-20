Многие россияне одобряют запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом

Более четверти (26%) сторонников запрета чиновникам иметь зарубежную недвижимость объясняют это тем, что «прекратится вывоз капитала из страны, деньги будут работать на экономику России», 16% говорят, что «эти деньги получены в результате коррупции, надо ее уменьшать», 8% - что «это облегчит контроль над доходами чиновников», 4% - что «нужно быть патриотами», по 2% - что «чиновники станут заботиться о положении дел в России» и что «это правильно, давно пора», 1% - что «чиновники будут жить так же, как простые люди», 8% затруднились ответить, передает newsru.com со ссылкой на агентство «Прайм».