Многие россияне одобряют запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом

Опрос относительно нового законопроекта, внесенного в Госдуму РФ, и касающегося запрета государственным служащим всех уровней и силовикам иметь недвижимость за границей и открывать счета в зарубежных банках, провел Фонд «Общественное мнение».
Более четверти (26%) сторонников запрета чиновникам иметь зарубежную недвижимость объясняют это тем, что «прекратится вывоз капитала из страны, деньги будут работать на экономику России», 16% говорят, что «эти деньги получены в результате коррупции, надо ее уменьшать», 8% - что «это облегчит контроль над доходами чиновников», 4% - что «нужно быть патриотами», по 2% - что «чиновники станут заботиться о положении дел в России» и что «это правильно, давно пора», 1% - что «чиновники будут жить так же, как простые люди», 8% затруднились ответить, передает newsru.com со ссылкой на агентство «Прайм».
Россияне, которые считают, что подобный запрет вводить не стоит, поясняют это тем, что «это личное дело каждого, люди имеют право распоряжаться своими деньгами» (4%), «зарубежные банки надежнее» (1%), «достаточно более тщательного контроля за доходами чиновников» (1%), «это бессмысленная мера, она ничего не даст» (1%), 2% затруднились ответить.
Более половины респондентов (58%) признались, что они сами предпочли бы хранить крупную денежную сумму в России, 11% - за рубежом, 31% затруднились ответить.
Чуть менее трети (29%) опрошенных признались, что они осуждают россиян, хранящих деньги за рубежом. При этом относительное большинство респондентов (43%) сказали, что относятся к этому без осуждения, 28% затруднились ответить.