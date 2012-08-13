В подарок городу и жильцам «Малахово» - автомобильный переезд

Напомним, жилой комплекс «Малахово» разбит на две очереди, одна из которых уже введена в эксплуатацию – это 55 тысяч квадратных метров жилья. Вторая очередь готовится ко вводу в конце текущего года. Всего в комплексе будет 136 квадратных метров жилья, а также коммерческие помещения на площади в 9,4 га. Эту информацию рассказал в ходе пресс-тура по новостройкам Тюмени заместитель гендиректора по строительству АОА «ТДСК» Дмитрий Антипов.