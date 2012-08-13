В подарок городу и жильцам «Малахово» - автомобильный переезд

На улице Широтной В Тюмени введен в эксплуатацию переезд через теплотрассу, построенный силами «ТДСК». Теперь новоселам жилого комплекса «Малахово» стало удобно въезжать в жилую зону застройки.
Напомним, жилой комплекс «Малахово» разбит на две очереди, одна из которых уже введена в эксплуатацию – это 55 тысяч квадратных метров жилья. Вторая очередь готовится ко вводу в конце текущего года. Всего в комплексе будет 136 квадратных метров жилья, а также коммерческие помещения на площади в 9,4 га. Эту информацию рассказал в ходе пресс-тура по новостройкам Тюмени заместитель гендиректора по строительству АОА «ТДСК» Дмитрий Антипов.
Особым отличием застройки стал детский сад, с которого строительство комплекса начиналось. «Ведется строительство детского сада на 280 мест, ввод его запланирован в конце 4 квартала 2012 года. Коробка здания уже практически готова», - рассказал представитель застройщика.
В минувшую пятницу застройщик ЖК «Малахово» ОАО «Тюменская домостроительная компания» торжественно открыла выстроенный переезд. «Здесь удобная транспортная развязка: автомобильный переезд - подарок от «ТДСК» городу Тюмени и жителям ко Дню строителя, а также остановочный комплекс, установленный силами Управы Восточного округа в шаговой доступности», - пояснил Дмитрий Антипов.
В 2008 году численность жителей Восточного округа составляла 115 тысяч человек, сейчас она более 140 тысяч человек. «В Восточном округе сегодня жителей больше, чем проживает в Ленинском. За год мы прибавили 10 тысяч избирателей, - сообщил руководитель управы ВАО Владислав Черкашин, - Сюда переселяется ветхий жилой фонд, а также граждане с Ханты-Мансийского АО».