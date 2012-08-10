Сегодняшних заделов хватит тюменским строителям на 5-7 лет

В области продолжается рост объема ввода жилья. К 2016 году он должен составлять 1,6 млн квадратных метров. У Тюмени есть еще крупные заделы, которых, как считает начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, хватит строителям надолго.
«Впервые планку в 1 миллион квадратных метров мы перешагнули в 2008 году. До этого мы вводили по 700-800 тысяч квадратных метров по югу области. В прошлом году ввод жилья составил 1 млн 220 тысяч квадратных метров. Ориентировочно в 2016 году мы должны вводить не менее 1 млн 600 тысяч квадратных метров жилья», - рассказал накануне на строительном объекте ЗАО «СМП-280» начальник ГУСа. И заделы для этого есть - в тех же Восточных микрорайонах, на Мысу, в Ожогино, Комарова-2 и т.д.
Довольно интенсивно застраивается областной центр. Тюменские журналисты в рамках пресс-тура посетили несколько крупных площадок города. Это новая застройка на участке «АИЖК» по Тюменской области в районе МЖК, один из кварталов Тюменского микрорайона, где возводит жилые дома ООО «Инко и К», жилой комплексе «Малахово» от «ТДСК», а также две площадки Заречных микрорайонов – жилой квартал «Современник» ООО «Меридиан Констракшн» и объект «Дружба» ЗАО «СМП-280». По словам Сергея Шустова, порядка 60-70% от общего ввода жилья по югу области сосредоточено в Тюмени.
На рынке больше пользуется спросом жилье эконом-класса, констатировал факт чиновник. Им интересуются как участники государственных программ, направленных на улучшение жилищных условий, так и другие граждане, готовые вложить собственные или кредитные средства. «Я думаю, что с помощью наших уважаемых строителей мы с поставленной задачей [по вводу жилья – прим.ред.] справимся», - отметил начальник ГУС.
На 1 августа на юге области уже введено 850 тысяч квадратных метров жилья.
Сергей Шустов также поздравил с Днем строителя всех, кто связан или был когда-то связан со строительной отраслью, в том числе студентов и преподавателей строительных профессий. Пожелал больших достижений в этой отрасли, хороших объектов, и чтобы выстроенное жилье было востребовано на рынке.