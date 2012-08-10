Сегодняшних заделов хватит тюменским строителям на 5-7 лет

«Впервые планку в 1 миллион квадратных метров мы перешагнули в 2008 году. До этого мы вводили по 700-800 тысяч квадратных метров по югу области. В прошлом году ввод жилья составил 1 млн 220 тысяч квадратных метров. Ориентировочно в 2016 году мы должны вводить не менее 1 млн 600 тысяч квадратных метров жилья», - рассказал накануне на строительном объекте ЗАО «СМП-280» начальник ГУСа. И заделы для этого есть - в тех же Восточных микрорайонах, на Мысу, в Ожогино, Комарова-2 и т.д.