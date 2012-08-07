На рынке Тюмени замечен интерес к крупноформатным квартирам

Как сообщила на прошлой неделе коммерческий директор «ТДСК» Лариса Новикова, потребность в приобретении зависит от состава семьи и средств. «Если раньше говорили, что спрос только на малогабаритное жилье, то сейчас идет увеличение объема продаж в более высоком сегменте жилья. Наши квартиры немаленькие, - говорит Лариса Николаевна, - Очень много примеров, когда приходит семья с соответствующим сертификатом, выбирает жилье в 62 квадрата, но им нравится «распашонка» в 66 квадратов, они изыскивают дополнительные средства, чтобы приобрести понравившуюся квартиру». Также она отметила, что покупателей интересует готовое жилье, поскольку на него меньше ставка ипотечного кредита.
Отметил серьезный интерес к такой недвижимости и первый зам гендиректора ООО «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев на круглом столе в редакции еженедельника «Квартирный вопрос» в пятницу. Он также обратил внимание на возросшую популярность трехкомнатных квартир: «За июль мы продали 10 штук по 100 «квадратов», - констатировал он факт.
Интерес к крупному жилью есть у молодых семей, согласилась гендиректор АН «ТМПО и К» Миля Ященко. «Молодые семьи – это чаще всего четыре человека, - объяснила она. – Значит, жилье им понадобится не меньше 60 квадратных метров. А они сегодня по минимуму не берут, следовательно, будет расти спрос на квартиры в 70-80 «квадратов». Что, безусловно, радует: люди, мечтающие о покупке малогабаритного жилья, уже устали от его дефицита, который во многом спровоцировали и соцпрограммы…».
Видимо, те застройщики, которые вышли сейчас на рынок с жильем формата выше эконома не прогадали – настает их период. «Новые строящиеся объекты появятся в ближайшем будущем. Сейчас у нас в базе новостроек порядка 3 тысяч квартир, к концу года их будет тысяч 5. Я не могу сказать, что это за объекты, но большинство из них - эконом-формата», - сообщил директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.