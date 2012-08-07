На рынке Тюмени замечен интерес к крупноформатным квартирам

Как сообщила на прошлой неделе коммерческий директор «ТДСК» Лариса Новикова, потребность в приобретении зависит от состава семьи и средств. «Если раньше говорили, что спрос только на малогабаритное жилье, то сейчас идет увеличение объема продаж в более высоком сегменте жилья. Наши квартиры немаленькие, - говорит Лариса Николаевна, - Очень много примеров, когда приходит семья с соответствующим сертификатом, выбирает жилье в 62 квадрата, но им нравится «распашонка» в 66 квадратов, они изыскивают дополнительные средства, чтобы приобрести понравившуюся квартиру». Также она отметила, что покупателей интересует готовое жилье, поскольку на него меньше ставка ипотечного кредита.