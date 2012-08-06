nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Мирово Парк» - зарегистрированный товарный знак

6 августа 2012, 11:06
Группа компаний «Мастэко» получила свидетельство о регистрации товарного знака «Мирово Парк».

Группа компаний «Мастэко» получила свидетельство о регистрации товарного знака «Мирово Парк».

16 июня 2021 года – до такого срока действует государственная регистрация товарного знака «Мирово Парк», этот факт удостоверен свидетельством Федеральной службы интеллектуальной собственности.

О том, чтобы бренд клубного поселка находился под охраной государства, девелопер проекта – ГК «Мастэко» позаботился еще год назад – сразу после разработки логотипа.

«Закрепление законодательной позиции бренда – обязательное условие успешной работы любого серьезного, основательного бизнес-проекта, - считает директор по маркетингу и продажам клубного поселка бизнес-класса «Мирово Парк» Андрей Панасюк. – Мы подали документы на регистрацию товарного знака в июне 2011-го, процесс регистрации занял одиннадцать месяцев, свидетельство получено нами в мае 2012-го года».

Действовать в соответствии с законодательством»: этот принцип – в основе деятельности ГК «Мастэко». Приобретение владений покупателями, проведение строительных работ, впоследствии - работа управляющей компании: все этапы развития проекта выполняются в рамках закона. «Мы дорожим нашей репутацией и делаем все для того, чтобы бренд «Мирово Парк» олицетворял надежность, ответственность и стабильность работы нашей компании», - отмечает директор по маркетингу и продажам.

Напомним, проект «Мирово Парк» стартовал в июле 2011 года, за этот период реализовано 83 владения из 207, на 70% выполнена газификация поселка, построено 8 км внутрипоселковых дорог, проложены электросети, начата работа по созданию инфраструктуры – строится минимаркет. Стоит также отметить, что более десяти собственников владений в летние месяцы этого года начали строительство своих домов.

#Новости#Земельные участки#Законодательство#Ирбитский тракт#Мирово парк#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25