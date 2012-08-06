«Мирово Парк» - зарегистрированный товарный знак

Действовать в соответствии с законодательством»: этот принцип – в основе деятельности ГК «Мастэко». Приобретение владений покупателями, проведение строительных работ, впоследствии - работа управляющей компании: все этапы развития проекта выполняются в рамках закона. «Мы дорожим нашей репутацией и делаем все для того, чтобы бренд «Мирово Парк» олицетворял надежность, ответственность и стабильность работы нашей компании», - отмечает директор по маркетингу и продажам.