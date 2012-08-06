«Мирово Парк» - зарегистрированный товарный знак

Группа компаний «Мастэко» получила свидетельство о регистрации товарного знака «Мирово Парк».
16 июня 2021 года – до такого срока действует государственная регистрация товарного знака «Мирово Парк», этот факт удостоверен свидетельством Федеральной службы интеллектуальной собственности.
О том, чтобы бренд клубного поселка находился под охраной государства, девелопер проекта – ГК «Мастэко» позаботился еще год назад – сразу после разработки логотипа.
«Закрепление законодательной позиции бренда – обязательное условие успешной работы любого серьезного, основательного бизнес-проекта, - считает директор по маркетингу и продажам клубного поселка бизнес-класса «Мирово Парк» Андрей Панасюк. – Мы подали документы на регистрацию товарного знака в июне 2011-го, процесс регистрации занял одиннадцать месяцев, свидетельство получено нами в мае 2012-го года».
Действовать в соответствии с законодательством»: этот принцип – в основе деятельности ГК «Мастэко». Приобретение владений покупателями, проведение строительных работ, впоследствии - работа управляющей компании: все этапы развития проекта выполняются в рамках закона. «Мы дорожим нашей репутацией и делаем все для того, чтобы бренд «Мирово Парк» олицетворял надежность, ответственность и стабильность работы нашей компании», - отмечает директор по маркетингу и продажам.
Напомним, проект «Мирово Парк» стартовал в июле 2011 года, за этот период реализовано 83 владения из 207, на 70% выполнена газификация поселка, построено 8 км внутрипоселковых дорог, проложены электросети, начата работа по созданию инфраструктуры – строится минимаркет. Стоит также отметить, что более десяти собственников владений в летние месяцы этого года начали строительство своих домов.