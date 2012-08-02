Под Тюменью строят квартиры-крошки меньше, чем за миллион рублей

Пока сложно судить, насколько дороги или нет квартиры в комплексе, так как строений как таковых пока не видно: квартиру ни увидеть, ни потрогать. Исходя из небольших площадей, можно сказать, что подходит такое жилье далеко не каждому, но, например, молодой семье на первое время вполне подойдет (при условии заявленных элементов инфраструктуры). То, что квартира находится в 20 км от города, не является минусом при наличии автомобиля, ведь такая удаленность говорит о более чистой экологической обстановке в районе. А транспортная развязка на Московском тракте позволяет добраться до центра города без пробок и заторов.