Под Тюменью строят квартиры-крошки меньше, чем за миллион рублей

Многоэтажный жилой микрорайон строится возле деревни Перевалово по Московскому тракту. Пока здесь только фундаменты под пару домов, но, согласно информации с сайта застройщика, на конец 2012 года уже намечена передача ключей.
Сейчас на площадке практически готовы фундаменты под два дома, каждый из которых в 4 секции. Строители готовятся приступать к стенам – это будет деревянные каркасные сооружения.
«Из практики того, что дом должен немного постоять, обветриться, потом его нужно обработать огнезащитным составом, готов он будет к концу года», - рассказал на стройплощадке руководитель проекта компании-застройщика ГК «Арктик Групп» Владимир Анисимов.
Согласно планировкам, квартиры в комплексе будут небольших площадей – от 17,2 квадратных метров до 32,8, а стоимость квартир колеблется от 516 тысяч до 1 миллиона рублей. Среди преимуществ комплекса, о которых заявляет застройщик на своем сайте, конечно, централизованные коммуникации, а также элементы инфраструктуры, такие как детский сад, площадки для детей, магазины.
Пока сложно судить, насколько дороги или нет квартиры в комплексе, так как строений как таковых пока не видно: квартиру ни увидеть, ни потрогать. Исходя из небольших площадей, можно сказать, что подходит такое жилье далеко не каждому, но, например, молодой семье на первое время вполне подойдет (при условии заявленных элементов инфраструктуры). То, что квартира находится в 20 км от города, не является минусом при наличии автомобиля, ведь такая удаленность говорит о более чистой экологической обстановке в районе. А транспортная развязка на Московском тракте позволяет добраться до центра города без пробок и заторов.
Компания уже не первый раз возводит подобные комплексы каркасных домов. Примеры их работ можно встретить в городе Арамиле Свердловской области.