О регистрации сделок с жильем – по телефону

В Управлении Росреестра по Тюменской области состоится «прямая» телефонная линия об особенностях регистрации сделок с жилой недвижимостью.
Заявленная тема мероприятия «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения».
На вопросы граждан ответит начальник отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости Управления Лариса Юрьевна Никитина. Жители региона узнают о том, какие документы необходимы для оформления права собственности по договорам купли-продажи (дарения, мены), по решению суда, на основании свидетельства о праве на наследство. Особое внимание будет уделено регистрации прав в упрощенном порядке на жилые объекты недвижимости в рамках действующего закона о «дачной амнистии» - №93-ФЗ.
«Прямая» телефонная линия состоится 9 августа 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, сообщает пресс-центр Управления Росреестра по Тюменской области.