О регистрации сделок с жильем – по телефону

На вопросы граждан ответит начальник отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости Управления Лариса Юрьевна Никитина. Жители региона узнают о том, какие документы необходимы для оформления права собственности по договорам купли-продажи (дарения, мены), по решению суда, на основании свидетельства о праве на наследство. Особое внимание будет уделено регистрации прав в упрощенном порядке на жилые объекты недвижимости в рамках действующего закона о «дачной амнистии» - №93-ФЗ.