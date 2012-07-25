За полгода в тюменском Росреестре зарегистрировано 177 тысяч прав и сделок

По данным ведомства, с января по июнь 2012 года Управлением на территории Тюменской области зарегистрировано более 177 тысяч прав, сделок, ограничений прав, что на 5,2 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В том числе на земельные участки рост составил 8,1%, ипотеки – 4% (более 18,5 тысяч), договоров участия в долевом строительстве – 8% (свыше 5 тысяч), прав участников долевого строительства – 16,3% (свыше 10 тысяч).
Государственная регистрация ипотеки, договоров участия в долевом строительстве, прав участников федеральных и региональных целевых программ (по обеспечению жильем – молодых семей, ветеранов, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, военнослужащих, граждан, выезжающих из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей, переселенцев из аварийного и ветхого жилья) осуществляется в сокращенные сроки.
В I полугодии 2012 года выдано более 149 тысяч единиц информации, содержащейся в Едином государственном реестре прав, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.