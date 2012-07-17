«Мирово Парк» отмечает годовщину

В программе праздника – выступление профессионального музыкального коллектива, поющего песни в стиле «кантри», тест-драйвы на автомобилях Volvo, поездки на квадроциклах, катание на лошадях, фуршет с особым меню, фотосессии для всех желающих запечатлеть себя на юбилее «Мирово Парка». И главное – необычный сюрприз от организаторов мероприятия, который пока не раскрывается (это же сюрприз!), сообщаеют организаторы мероприятия – компания «МастЭко».