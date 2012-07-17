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«Мирово Парк» отмечает годовщину

17 июля 2012, 09:07
Первый юбилей поселок бизнес-класса «Мирово Парк» отметит фестивалем загородной жизни. Праздник состоится 21 июля на территории поселка.

Первый юбилей поселок бизнес-класса «Мирово Парк» отметит фестивалем загородной жизни. Праздник состоится 21 июля на территории поселка.

Мероприятие, посвященное первому году жизни проекта «Мирово Парк» (напомним, проект стартовал в июле прошлого года) пройдет в формате фестиваля – Фестиваля загородной жизни «Кантри-Fest».

Праздник будет интересно стилизован, в основе концепта – «западная» деревенская жизнь середины прошлого века. Рок-н-ролл и джаз, сигарная комната и крепкие напитки, ковбойские шляпы и кожаные жилетки – это лишь малая толика той атмосферы, которая будет создана на мероприятии.

В программе праздника – выступление профессионального музыкального коллектива, поющего песни в стиле «кантри», тест-драйвы на автомобилях Volvo, поездки на квадроциклах, катание на лошадях, фуршет с особым меню, фотосессии для всех желающих запечатлеть себя на юбилее «Мирово Парка». И главное – необычный сюрприз от организаторов мероприятия, который пока не раскрывается (это же сюрприз!), сообщаеют организаторы мероприятия – компания «МастЭко».

«Мирово Парк» ждет в гости на свой юбилей всех своих жителей, а также тех, кто планирует покупку владения в клубном поселке в ближайшее время. Будем рады видеть настоящих ценителей загородной жизни! Стиль «кантри» в одежде гостей – обязателен!

Праздник состоится 21 июля в 16.00 на территории поселка, регистрация – по телефону 55-55-72.

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#Новости#ВК Тюмень#Ирбитский тракт#Мирово парк#Недвижимость#Женя#Общество
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