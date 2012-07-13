В Тюмени апробируют новый механизм аукционов для застройщиков

Земельные участки будут передаваться победителям голландских аукционов в безвозмездное срочное пользование. По сути, земельные участки Фонда РЖС в этом случае становятся для покупателей жилья бесплатными. А цена квадратного метра, указанная в протоколе о результатах торгов, уже не может меняться, как это нередко случается на свободном рынке. Сегодня стоимость земельного участка составляет существенную долю в стоимости квадратного метра. По оценкам различных экспертов, в большинстве регионов это 8-15 процентов. Таким образом, голландский аукцион сразу на эту сумму снижает стоимость жилья.