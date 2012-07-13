В Тюмени апробируют новый механизм аукционов для застройщиков

В силу вступает новый закон, направленный на увеличение объемов строительства доступного жилья эконом-класса и предусматривает меры, позволяющие снизить рыночную стоимость жилья, построенного на земельных участках Фонда РЖС. Тюмень в списке пилотных регионов.
Закон вводит в практику так называемые голландские аукционы, призванные удешевить строительство жилья экономического класса. Победителем на голландском аукционе признается тот, кто предложит самую низкую цену квадратного метра жилья. Начальная цена аукциона определяется как среднерыночная стоимость одного квадратного метра общей площади в соответствующем субъекте РФ, установленная минрегионом на дату принятия Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства решения о проведении аукциона, пишет «Российская газета». Решение о проведении таких аукционов принимает попечительский совет фонда.
Закон жестко требует от застройщика выполнить свои обязательства, иначе участок вернется в собственность Фонда. «Главное, - комментируют тюменцы, чтобы застройщики не настроили того, в чем невозможно будет жить».
Категории граждан и основания их включения в списки на приобретение жилья эконом-класса определяет федеральное правительство. Право на льготное приобретение жилья эконом-класса могут получить врачи, учителя, ученые, другие бюджетники - те, кто сегодня не может купить жилье на абсолютно рыночных условиях. Списки граждан, согласившихся приобрести жилье эконом-класса, утверждает глава муниципального образования после утверждения проектной документации жилых домов до даты выдачи разрешения на их строительство. Утвержденные списки должны быть обнародованы в частности на официальном сайте Фонда РЖС.
Земельные участки будут передаваться победителям голландских аукционов в безвозмездное срочное пользование. По сути, земельные участки Фонда РЖС в этом случае становятся для покупателей жилья бесплатными. А цена квадратного метра, указанная в протоколе о результатах торгов, уже не может меняться, как это нередко случается на свободном рынке. Сегодня стоимость земельного участка составляет существенную долю в стоимости квадратного метра. По оценкам различных экспертов, в большинстве регионов это 8-15 процентов. Таким образом, голландский аукцион сразу на эту сумму снижает стоимость жилья.
В отношении несостоятельных покупателей такого жилья закон предусмотрел: если гражданин в течение 12 месяцев после постройки дома не выполнит своих обязательств, то данное жилое помещение продается на открытом рынке по любой цене. Как надеются в Фонде РЖС, первые голландские аукционы могут состояться уже в этом году. Сначала механизм будет апробирован в нескольких наиболее активных регионах: Чебоксарах, Кирове, Курске, Тюмени, Челябинске, Владивостоке, Московской области, Москве.