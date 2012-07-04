Чиновникам предлагают избавиться от зарубежной недвижимости

В феврале ограничение на владение имуществом за рубежом было введено в ФСБ. Военнослужащие и гражданский персонал должны были в течение месяца отчитаться о наличии такой собственности, а до 1 декабря 2012 года принять меры по ее отчуждению. Те сотрудники ФСБ, которые получают иностранную собственность в наследство, в течение недели должны доложить о ней и в течение года избавиться от нее. «Имущество за границей — это возможность давить на этого сотрудника со стороны ино¬странных разведок, поэтому для служащих ввели такое ограничение», — объясняет необходимость запрета г-н Леонтьев, но «если кто-то захочет оспорить этот приказ, думаю, у него получится».