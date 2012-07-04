Чиновникам предлагают избавиться от зарубежной недвижимости

Новый законопроект депутата «Единой России» Евгения Федорова предлагает запретить российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом. В противном случае госслужащим придется искать новую работу.
Необходимость дополнить перечень ограничений, связанных с гражданской службой, наличием «зарегистрированного за пределами Российской Федерации права собственности на имущество» Евгений Федоров объясняет «делом Магнитского».
Если документ будет принят Госдумой, расстаться с имуществом придется многим крупным чиновникам, сообщает газета «РБК daily». Согласно декларациям за прошлый год, министр по связям с «открытым правительством» Михаил Абызов (на момент подачи декларации советник президента) владеет квартирой и гаражом в Великобритании, у бывшего министра культуры Александра Авдеева есть квартира во Франции, а полпреду президента Александру Хлопонину принадлежат земельный участок под рекреационные цели и жилой дом в Италии.
Кстати, в будущем ограничение может коснуться и самих депутатов.
Идея вызывает уважение, но вряд ли доживет даже до первого рассмотрения, считает зампред комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. «Законо¬проект будет заблокирован, поскольку многие чиновники хранят активы за рубежом. Если бы он прошел, это было бы бомбой», — утверждает он.
«Это попытка спрятать активы чиновников, вместо того чтобы наказать убийц Сергея и тех, кто крадет у сограждан миллиарды рублей», — категоричен представитель Hermitage Capital. Законопроект «еще раз подтверждает, что в Думе преобладают депутаты, которым абсолютно безразличны избиратели и их нужды, и единственная цель, которую они преследуют, это защита коррумпированных чиновников», считает он.
Более половины покупок зарубежной недвижимости россиянами делается именно чиновниками, говорит гендиректор Penny Lane Realty Георгий Дзагуров. «Здравомыслящий коммерсант не может рассматривать экономическую целесообразность таких приобретений, ведь в России и ситуацию проще контролировать, и доходность куда выше, чем в развитых странах», — объясняет он.
Проверить исполнение закона будет достаточно сложно, поскольку мало кто владеет имуществом напрямую, комментирует управляющий партнер АБ «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев. Обычно регистрируются юридические лица, например, в форме траста.
В феврале ограничение на владение имуществом за рубежом было введено в ФСБ. Военнослужащие и гражданский персонал должны были в течение месяца отчитаться о наличии такой собственности, а до 1 декабря 2012 года принять меры по ее отчуждению. Те сотрудники ФСБ, которые получают иностранную собственность в наследство, в течение недели должны доложить о ней и в течение года избавиться от нее. «Имущество за границей — это возможность давить на этого сотрудника со стороны ино¬странных разведок, поэтому для служащих ввели такое ограничение», — объясняет необходимость запрета г-н Леонтьев, но «если кто-то захочет оспорить этот приказ, думаю, у него получится».
В мировой практике ограничения на владение зарубежным имуществом встречаются нечасто из-за сложности контроля, говорит профессор ВШЭ Павел Кудюкин. Отвечать таким законопроектом на инициативу США «нелепо и реакционно», считает он. «Вместо того чтобы устранять причину появления «списка Магнитского», а именно беззакония со стороны чиновников, пытаются ввести такие странные меры. Ответ не только асимметричный, но и совершенно бессмысленный», — говорит Кудюкин.