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Переселенцы из ветхого жилья переедут в Восточный-3

29 июня 2012, 15:08
Сегодня ОАО «ТДСК» открыла очередной офис продаж в микрорайоне комплексной застройки «Малахово» (он же Восточный-3). В уже введенный дом (ГП-6) скоро въедут переселенцы из ветхого и аварийного жилья.

Сегодня тюменская строительная компания ОАО «ТДСК» открыла очередной офис продаж в микрорайоне комплексной застройки «Малахово» (он же Восточный-3). В уже введенный дом (ГП-6) скоро въедут переселенцы из ветхого и аварийного жилья.

Новый микрорайон - 130 тысяч квадратных метров жилья - необычен тем, что это первый микрорайон от «ТДСК», который имеет имя – жилой комплекс «Малахово». Как отметил гендиректор «ТДСК» Николай Щепелин, название это взято из его детства – он жил в Свердловской области в населенном пункте с таким названием.

«Сегодня мы не только занимаемся строительством жилья, но и в целом развиваем социальную сферу. Строим магазины, предприятия бытовых услуг, и, самое важное – детский сад на 280 мест. Он будет введен в конце текущего года», - рассказал гендиректор «ТДСК». Имя детскому саду уже дано – «Николаша».

Офис продаж прямо в реализуемом жилом комплексе – очень удобно для покупателей. Им не придется ехать в одну точку города, выбирать планировки, изучать прайс, а смотреть квартиры в другом районе. Теперь информация о строящемся доме вместе с расценками есть на сайте застройщика. После ее изучения остается выехать на объект и выбрать квартиру «в живую», тут же оформить бронь или покупку в офисе здесь же.

Третий такой офис открыла сегодня ОАО «Тюменская домостроительная компания». После небольшой речи генерального директора и торжественного перерезания красной ленточки строителей поздравила Дарья Медведева, представитель ВТБ24. «Надеюсь, мы тоже будем сидеть в этом офисе», - отметила она. Значит, офис продаж, возможно, будет, что называется, «полной чашей» – даже ипотечные продукты будут оформлять на месте. Кстати, порядка 60% сделок у ТДСК совершаются с привлечением ипотеки. Поскольку компания реализует готовое жилье, а не «долевки», банки охотнее дают кредиты.

Как сообщил руководитель стройкомпании, ко Дню Строителя будет введен переезд через теплотрассу (въезд в микрорайон с улицы Широтной). Этот объект уже спроектирован, согласован и возводится довольно быстрыми темпами.

Управлять домами в «Малахово» будет компания «Русь», которая уже обслуживает несколько домов, построенных ОАО «ТДСК».

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