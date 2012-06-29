Переселенцы из ветхого жилья переедут в Восточный-3

Офис продаж прямо в реализуемом жилом комплексе – очень удобно для покупателей. Им не придется ехать в одну точку города, выбирать планировки, изучать прайс, а смотреть квартиры в другом районе. Теперь информация о строящемся доме вместе с расценками есть на сайте застройщика. После ее изучения остается выехать на объект и выбрать квартиру «в живую», тут же оформить бронь или покупку в офисе здесь же.