Покупателям нужны одноэтажные дома

Об этом сообщил сегодня на встрече в поселке «Мирово Парк» директор по маркетингу и продажам компании Андрей Панасюк.
«Покупатели участков в «Мирово Парке» стараются выстроить дом в один этаж. Они уже набегались, видимо, за галстуками и сумочками по лестницам и понимают, что одного этажа достаточно. Тем более, что площади участков это позволяют», - рассказал Андрей Петрович. По его наблюдениям, практически никто их покупателей не выбирает проекты с цокольным этажом. Это объясняется тем, что цоколь обходится довольно недешево, а впоследствии не используется так активно, как планируется изначально.
Заместитель генерального директора по рынку загородного жилья АН «Адвекс» Аюр Ербактанов поддержал мнение Андрея Панасюка, добавив, что такая тенденция идет в целом в Тюменской области. «Покупатели просто требуют именно одноэтажные дома и площадями не более 150 квадратных метров. Поэтому строить коттеджи в 400 «квадратов» и продавать из потом за 25 тысяч за метр – вроде бы недорого, но покупателей такого товара сегодня нет», - сказал он.