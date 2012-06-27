Покупателям нужны одноэтажные дома

«Покупатели участков в «Мирово Парке» стараются выстроить дом в один этаж. Они уже набегались, видимо, за галстуками и сумочками по лестницам и понимают, что одного этажа достаточно. Тем более, что площади участков это позволяют», - рассказал Андрей Петрович. По его наблюдениям, практически никто их покупателей не выбирает проекты с цокольным этажом. Это объясняется тем, что цоколь обходится довольно недешево, а впоследствии не используется так активно, как планируется изначально.