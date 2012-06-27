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Покупателям нужны одноэтажные дома

27 июня 2012, 14:46
Тенденции рынка загородной недвижимости изменились в этом сезоне. Сегодня покупатели домов и коттеджей стремятся приобретать именно одноэтажные дома.

Об этом сообщил сегодня на встрече в поселке «Мирово Парк» директор по маркетингу и продажам компании Андрей Панасюк.

«Покупатели участков в «Мирово Парке» стараются выстроить дом в один этаж. Они уже набегались, видимо, за галстуками и сумочками по лестницам и понимают, что одного этажа достаточно. Тем более, что площади участков это позволяют», - рассказал Андрей Петрович. По его наблюдениям, практически никто их покупателей не выбирает проекты с цокольным этажом. Это объясняется тем, что цоколь обходится довольно недешево, а впоследствии не используется так активно, как планируется изначально.

Заместитель генерального директора по рынку загородного жилья АН «Адвекс» Аюр Ербактанов поддержал мнение Андрея Панасюка, добавив, что такая тенденция идет в целом в Тюменской области. «Покупатели просто требуют именно одноэтажные дома и площадями не более 150 квадратных метров. Поэтому строить коттеджи в 400 «квадратов» и продавать из потом за 25 тысяч за метр – вроде бы недорого, но покупателей такого товара сегодня нет», - сказал он.

#Новости#Мирово парк#Ан адвекс#Загородная недвижимость#Недвижимость#Женя#Общество
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