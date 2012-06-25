В Тюмени строится «Малахово»

Новый жилой комплекс в Восточном-3 называется «Малахово». В нем уже введены в эксплуатацию несколько домов, продолжается строительство детсада.
Застройщик комплекса ОАО «Тюменская домостроительная компания» уже ввела в «Малахово» три дома: ГП 6 и ГП 7. Первым в конце мая был сдан ГП 8. Всем им присвоены адреса: улица Широтная, дома №№ 192, 192 к.1, 192 к.2. Таким образом, уже 3 объекта из 8 в районе комплексной застройки полностью готовы к проживанию.
Продажи квартир в комплексе стартовали на днях. Напомним, ТДСК отошла от реализации жилья по договорам долевого участия и теперь продает только готовые квартиры. Сейчас, по данным сайта компании, в продаже есть однокомнатные квартиры площадью 43 квадратных метра по стоимости от 2, 15 до 2,6 млн рублей; двухкомнатные площадями от 62 до 83 квадратных метров (2,8 – 4,2 млн рублей) и трехкомнатные в 89 квадратных метров за 3,8 – 4,2 млн рублей.
Напомним, ЖК «Малахово» - это два жилых квартала – 8 четырнадцатиэтажных домов. Важным дополнением микрорайона является детский сад, строительство которого уже ведется.
Фото с сайта застройщика