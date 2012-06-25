В Тюмени строится «Малахово»

Продажи квартир в комплексе стартовали на днях. Напомним, ТДСК отошла от реализации жилья по договорам долевого участия и теперь продает только готовые квартиры. Сейчас, по данным сайта компании, в продаже есть однокомнатные квартиры площадью 43 квадратных метра по стоимости от 2, 15 до 2,6 млн рублей; двухкомнатные площадями от 62 до 83 квадратных метров (2,8 – 4,2 млн рублей) и трехкомнатные в 89 квадратных метров за 3,8 – 4,2 млн рублей.