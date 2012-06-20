Путепровод возле завода «Электрон» не будут реконструировать в этом году

В текущем году реконструкция развязки по улице Республики через улицу 50 лет Октября возле завода «Электрон» в Тюмени проводиться не будет – проект, который является частью развязки на улице Монтажников, неудачно прошел госэкспертизу.
Порядка 70 нарушений выявлено в проекте путепровода на «Электроне» экспертами. Об этом накануне на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации Виктор Смолин.
Он уточнил, учитывая отсутствие положительного заключения госэкспертизы, средства на строительно-монтажные работы по объекту в этом году из бюджета города не предусмотрены.
Отметим, что этот путепровод должен быть завязан с планируемой к строительству развязкой на улице Монтажников.
До конца года, по мнению Виктора Смолина, корректировка проектно-сметной документации должна быть завершена, возможно, работы начнутся в следующем году.