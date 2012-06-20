Путепровод возле завода «Электрон» не будут реконструировать в этом году

В текущем году реконструкция развязки по ул. Республики через 50 лет Октября возле завода «Электрон» в Тюмени проводиться не будет – проект, который является частью развязки на Монтажников, неудачно прошел госэкспертизу

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