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Путепровод возле завода «Электрон» не будут реконструировать в этом году

20 июня 2012, 09:21
В текущем году реконструкция развязки по ул. Республики через 50 лет Октября возле завода «Электрон» в Тюмени проводиться не будет – проект, который является частью развязки на Монтажников, неудачно прошел госэкспертизу

В текущем году реконструкция развязки по улице Республики через улицу 50 лет Октября возле завода «Электрон» в Тюмени проводиться не будет – проект, который является частью развязки на улице Монтажников, неудачно прошел госэкспертизу.

Порядка 70 нарушений выявлено в проекте путепровода на «Электроне» экспертами. Об этом накануне на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации Виктор Смолин.

Он уточнил, учитывая отсутствие положительного заключения госэкспертизы, средства на строительно-монтажные работы по объекту в этом году из бюджета города не предусмотрены.

Отметим, что этот путепровод должен быть завязан с планируемой к строительству развязкой на улице Монтажников.

До конца года, по мнению Виктора Смолина, корректировка проектно-сметной документации должна быть завершена, возможно, работы начнутся в следующем году.

#Новости#Монтажников улица#Электрон#Дорожное строительство#ВК Тюмень#Улица монтажников#Недвижимость#Женя#Общество
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