Бюджетники Каскары получили жилье

Поздравить новоселов с приятным событием приехал глава Тюменского района Владимир Гультяев. «Мы понимаем, что социальная сфера – самая близкая к людям, и потому мы ежегодно вкладываем заметные средства в модернизацию бюджетных учреждений. В то же время наш главный капитал – это люди. Сегодня ключи от квартир получают учителя, врачи, работники спортивных учреждений. Все те, без кого невозможно представить себе нормальную жизнь на селе. Я искренне благодарен вам за ваш труд и надеюсь, что в новых квартирах вам будет уютно», - заявил он.