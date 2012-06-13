Бюджетники Каскары получили жилье

За последние годы в направлении обеспечения достойных условий труда и жизни работникам бюджетной сферы удалось многого добиться, сообщает управление информационной политики Тюменского района. В нормативное состояние приведены десятки объектов социальной инфраструктуры, удалось повысить уровень заработной платы работникам бюджетных учреждений, но самым острым вопросом все же остается жилищный. Решать его администрации района удается при значимой поддержке областного правительства.
Поздравить новоселов с приятным событием приехал глава Тюменского района Владимир Гультяев. «Мы понимаем, что социальная сфера – самая близкая к людям, и потому мы ежегодно вкладываем заметные средства в модернизацию бюджетных учреждений. В то же время наш главный капитал – это люди. Сегодня ключи от квартир получают учителя, врачи, работники спортивных учреждений. Все те, без кого невозможно представить себе нормальную жизнь на селе. Я искренне благодарен вам за ваш труд и надеюсь, что в новых квартирах вам будет уютно», - заявил он.
Все квартиры передаются в пользование работников бюджетной сферы с чистовой отделкой. Новым жильцам осталось только перевезти мебель и можно отмечать новоселье. Что многие и сделали сразу же по окончанию торжественной церемонии вручения ключей.