Строительство садов и школ всегда будет в «догоняющем» режиме

Остро нуждающиеся в детских садах и школах жители Тюменских и Восточных микрорайонов города Тюмени постоянно задают вопрос: когда в нашем районе появится необходимый объект? И уже год муссируется тема о том, что строения все-таки будут, но никаких конкретных дат по-прежнему нет.
Как сообщил на объезде строящихся соцобъектов 7 июня губернатор области Владимир Якушев, практически на выходе проектная документация по объектам этих микрорайонов. «Где-то осенью мы должны выйти на фундаментные работы и начать там строительство. Хотя на отдельных участках уже строится детский сад и начаты работы по строительству школы», - уточнил он и отметил, что намного удобнее и быстрее положение дел, при которых застройщик микрорайона сам возводит и объекты инфраструктуры – их будет выкупать муниципалитет.
«Город Тюмень серьезно отличается от других областных центров тем, что здесь очень высокий спрос на жилье. Это связано не только с влиянием на покупательскую способность экономической ситуации на юге Тюменской области, но и желание жителей северных округов переехать сюда на постоянное место жительства. В ближайшее время мы определенного баланса достигнем, но социальная инфраструктура будет идти только в «догоняющем» режиме, - сообщил губернатор, - Чтобы и в дальнейшем успешно решать проблему доступности детских садов, необходимо сохранить высокие темпы строительства новых учреждений. Важно, чтобы муниципалитет, давая разрешение на строительство, предусматривал возведение социальных объектов и соблюдение в проектах действующих норм и правил».
На фото строящийся детский сад в Восточном-3