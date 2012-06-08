Строительство садов и школ всегда будет в «догоняющем» режиме

«Город Тюмень серьезно отличается от других областных центров тем, что здесь очень высокий спрос на жилье. Это связано не только с влиянием на покупательскую способность экономической ситуации на юге Тюменской области, но и желание жителей северных округов переехать сюда на постоянное место жительства. В ближайшее время мы определенного баланса достигнем, но социальная инфраструктура будет идти только в «догоняющем» режиме, - сообщил губернатор, - Чтобы и в дальнейшем успешно решать проблему доступности детских садов, необходимо сохранить высокие темпы строительства новых учреждений. Важно, чтобы муниципалитет, давая разрешение на строительство, предусматривал возведение социальных объектов и соблюдение в проектах действующих норм и правил».