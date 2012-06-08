«Мирово Парк»: ширится дорога, формируется озеро

В летние месяцы будет также начато строительство мини-маркета, запланированы работы по обустройству озера в поселке. «На территории «Мирово Парка» есть чистые ключи, - комментирует директор по маркетингу и продажам Андрей Панасюк, - поэтому мы решили использовать этот дар природы и сформировать озеро, возле которого обустроим место для отдыха, где жители поселка смогут хорошо провести время всей семьей». Озеро размером 150 на 300 метров и глубиной 5 метров будет расположено между улицами Бетховена и Менделеева.