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«Мирово Парк»: ширится дорога, формируется озеро

8 июня 2012, 12:44
Летний строительный сезон «Мирово Парк» открыл комплексом разноплановых строительных работ. На территории поселка прокладываются сети, формируется озеро, ведутся работы по расширению участка Ирбитского тракта на повороте в «Мирово Парк».

Летний строительный сезон «Мирово Парк» открыл комплексом разноплановых строительных работ. На территории поселка прокладываются сети (газ, электричество), формируется озеро, ведутся работы по расширению участка Ирбитского тракта на повороте в «Мирово Парк».

Газификация улиц Менделеева и Ломоносова началась в мае этого года. В настоящее время ведется разработка траншей, завезены трубы для строительства газопровода. «Мы используем трубы из полиэтилена – современного, качественного материала, который гарантирует надежность эксплуатации коммуникаций в течение десятков лет», - комментируют специалисты компании «МастЭко», координирующие процесс строительных работ. Общая протяженность газопровода в поселке составит порядка 20.500 метров.

Для организации комфортного заезда в поселок девелопер проекта принял решение об уширении Ирбитского тракта на повороте в «Мирово Парк». В настоящее время формируются полосы разгона (отсыпаются щебнем, в дальнейшем будут асфальтированы) – шириной 4 м и 6 м с левой и правой стороны тракта соответственно.

В летние месяцы будет также начато строительство мини-маркета, запланированы работы по обустройству озера в поселке. «На территории «Мирово Парка» есть чистые ключи, - комментирует директор по маркетингу и продажам Андрей Панасюк, - поэтому мы решили использовать этот дар природы и сформировать озеро, возле которого обустроим место для отдыха, где жители поселка смогут хорошо провести время всей семьей». Озеро размером 150 на 300 метров и глубиной 5 метров будет расположено между улицами Бетховена и Менделеева.

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#Новости#Ирбитский тракт#Мирово парк#Недвижимость#Женя#Общество
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