«Мирово Парк»: ширится дорога, формируется озеро

Летний строительный сезон «Мирово Парк» открыл комплексом разноплановых строительных работ. На территории поселка прокладываются сети (газ, электричество), формируется озеро, ведутся работы по расширению участка Ирбитского тракта на повороте в «Мирово Парк».
Газификация улиц Менделеева и Ломоносова началась в мае этого года. В настоящее время ведется разработка траншей, завезены трубы для строительства газопровода. «Мы используем трубы из полиэтилена – современного, качественного материала, который гарантирует надежность эксплуатации коммуникаций в течение десятков лет», - комментируют специалисты компании «МастЭко», координирующие процесс строительных работ. Общая протяженность газопровода в поселке составит порядка 20.500 метров.
Для организации комфортного заезда в поселок девелопер проекта принял решение об уширении Ирбитского тракта на повороте в «Мирово Парк». В настоящее время формируются полосы разгона (отсыпаются щебнем, в дальнейшем будут асфальтированы) – шириной 4 м и 6 м с левой и правой стороны тракта соответственно.
В летние месяцы будет также начато строительство мини-маркета, запланированы работы по обустройству озера в поселке. «На территории «Мирово Парка» есть чистые ключи, - комментирует директор по маркетингу и продажам Андрей Панасюк, - поэтому мы решили использовать этот дар природы и сформировать озеро, возле которого обустроим место для отдыха, где жители поселка смогут хорошо провести время всей семьей». Озеро размером 150 на 300 метров и глубиной 5 метров будет расположено между улицами Бетховена и Менделеева.
На правах рекламы