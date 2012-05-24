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Нотариус в недвижимости – польза рынку

24 мая 2012, 09:54
Удостоверять все сделки с недвижимостью будут нотариусы. Новую редакцию Гражданского кодекса Госдума одобрила в I чтении

Удостоверять все сделки с недвижимостью будут нотариусы. Новую редакцию Гражданского кодекса, обязывающую граждан и компании удостоверять у нотариусов все сделки, подлежащие госрегистрации, т. е. любые операции с недвижимостью, Госдума одобрила в I чтении.

Поправки в закон, по мнению их авторов, защитят стороны сделки от мошенников. Сейчас нотариальное удостоверение обязательно лишь при сделках с долями ООО, на которые зарегистрирована недвижимость.

«С рынка уйдут случайные люди, которые только и занимаются, что стоянием в очередях в Росреестре», - считает директор АН «Город» Олег Касьянов. Свое мнение по этому вопросу он сообщил в рамках встречи профессиональных участников тюменского рынка недвижимости в редакции еженедельника «Квартирный вопрос» 11 мая.

«Нотариусы могут забрать себе часть функций, которые сегодня выполняют агентства, но они не будут делать главного в нашей профессии – выгодно продавать недвижимость, – продолжил обсуждение исполнительный директор ТРЦ «Недвижимость для Вас» Антон Могило. – Поэтому главное, что надо успеть до присвоения нотариусам новых полномочий – организовать эксклюзивный рынок». Уточним, рынок эксклюзивный – это когда продажу своего объекта недвижимости клиент поручает одному агентству, с которым заключает эксклюзивный договор. Но пока в Тюмени активно практикуют эксклюзив лишь некоторые агентства, массовым явлением его назвать сложно.

#Новости#Законодательство#Нотариусы#Недвижимость#Женя#Общество
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