Нотариус в недвижимости – польза рынку

Удостоверять все сделки с недвижимостью будут нотариусы. Новую редакцию Гражданского кодекса, обязывающую граждан и компании удостоверять у нотариусов все сделки, подлежащие госрегистрации, т. е. любые операции с недвижимостью, Госдума одобрила в I чтении.
Поправки в закон, по мнению их авторов, защитят стороны сделки от мошенников. Сейчас нотариальное удостоверение обязательно лишь при сделках с долями ООО, на которые зарегистрирована недвижимость.
«С рынка уйдут случайные люди, которые только и занимаются, что стоянием в очередях в Росреестре», - считает директор АН «Город» Олег Касьянов. Свое мнение по этому вопросу он сообщил в рамках встречи профессиональных участников тюменского рынка недвижимости в редакции еженедельника «Квартирный вопрос» 11 мая.
«Нотариусы могут забрать себе часть функций, которые сегодня выполняют агентства, но они не будут делать главного в нашей профессии – выгодно продавать недвижимость, – продолжил обсуждение исполнительный директор ТРЦ «Недвижимость для Вас» Антон Могило. – Поэтому главное, что надо успеть до присвоения нотариусам новых полномочий – организовать эксклюзивный рынок». Уточним, рынок эксклюзивный – это когда продажу своего объекта недвижимости клиент поручает одному агентству, с которым заключает эксклюзивный договор. Но пока в Тюмени активно практикуют эксклюзив лишь некоторые агентства, массовым явлением его назвать сложно.