Нотариус в недвижимости – польза рынку

«Нотариусы могут забрать себе часть функций, которые сегодня выполняют агентства, но они не будут делать главного в нашей профессии – выгодно продавать недвижимость, – продолжил обсуждение исполнительный директор ТРЦ «Недвижимость для Вас» Антон Могило. – Поэтому главное, что надо успеть до присвоения нотариусам новых полномочий – организовать эксклюзивный рынок». Уточним, рынок эксклюзивный – это когда продажу своего объекта недвижимости клиент поручает одному агентству, с которым заключает эксклюзивный договор. Но пока в Тюмени активно практикуют эксклюзив лишь некоторые агентства, массовым явлением его назвать сложно.