Тюменские дети-сироты получили долгожданное жилье

«Я поздравляю вас с этим радостным событием. Благодаря поддержке областного правительства, совместным усилиям районной и местной администрации нам удалось реализовать этот проект. Я надеюсь, что в ваших квартирах вам будет тепло и уютно, вы создадите новые дружные семьи и будете честно трудиться на благо Тюменского района», - сказал на торжественной церемонии вручения ключей заместитель главы Тюменского района Владимир Шевченко.