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Тюменские дети-сироты получили долгожданное жилье

21 мая 2012, 11:00
Счастливыми обладателями ключей от новых квартир стали 17 детей-сирот из Тюмени и Тюменского района. Квартиры сданы в чистовой отделке.

Возведением домов в поселке Богандинском занималась одна из самых крупных строительных компаний региона «Партнер». Квартиры сданы с чистовой отделкой. В них есть индивидуальные приборы учета потребления коммунальных услуг, в каждой установлены железные двери и домофон, сообщает управление информполитики.

«Я поздравляю вас с этим радостным событием. Благодаря поддержке областного правительства, совместным усилиям районной и местной администрации нам удалось реализовать этот проект. Я надеюсь, что в ваших квартирах вам будет тепло и уютно, вы создадите новые дружные семьи и будете честно трудиться на благо Тюменского района», - сказал на торжественной церемонии вручения ключей заместитель главы Тюменского района Владимир Шевченко.

Сегодня в очереди на улучшение жилищных условий стоят несколько сотен семей Тюменского района, относящихся к льготным категориям населения. Среди них работники учреждений бюджетной сферы, молодые специалисты, дети-сироты, участники Великой Отечественной войны. До конца текущего года планируется заселить в новое жилье более 80 семей.

#Новости#Ветхое жилье#Недвижимость#Женя#Общество
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