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В Боровском новоселье

17 мая 2012, 13:33
В поселке Боровском Тюменского района введен в эксплуатацию новый дом. Очередным новоселам накануне вручали ключи от квартир.

Новый дом в поселке вырос за считанные месяцы. В нем 110 квартир. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, железными входными дверями, пластиковыми окнами и индивидуальными приборами учета потребления коммунальных услуг. Первыми жителями нового дома стали переселенцы из ветхого и аварийного жилого фонда, а так же работники бюджетной сферы. Сегодня очередь дошла и до детей-сирот.

«Вы столкнулись с тяжелыми испытаниями в самом начале своего жизненного пути. Я искренне надеюсь, что с сегодняшнего дня у вас начнется новая жизнь. Я желаю всем вам создать крепкие семьи, и пусть в новых квартирах не смолкает детский смех», - сказал на торжественной церемонии вручения ключей первый заместитель главы Тюменского района Валерий Черепанов.

Благодаря поддержке областного правительства за последние несколько лет в Тюменском районе удалось заметно сократить очередь детей-сирот на получение жилья. На этот раз новоселами стали 17 человек. Это не последнее новоселье в доме по адресу улица Мира, 26. Оставшиеся в нем квартиры также достанутся участникам различных социальных программ, сообщает управление информационной политики.

#Новости#Новоселье#Боровский поселок#Недвижимость#Женя#Общество
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