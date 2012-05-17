В Боровском новоселье

«Вы столкнулись с тяжелыми испытаниями в самом начале своего жизненного пути. Я искренне надеюсь, что с сегодняшнего дня у вас начнется новая жизнь. Я желаю всем вам создать крепкие семьи, и пусть в новых квартирах не смолкает детский смех», - сказал на торжественной церемонии вручения ключей первый заместитель главы Тюменского района Валерий Черепанов.