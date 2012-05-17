В Боровском новоселье

Новый дом в поселке вырос за считанные месяцы. В нем 110 квартир. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, железными входными дверями, пластиковыми окнами и индивидуальными приборами учета потребления коммунальных услуг. Первыми жителями нового дома стали переселенцы из ветхого и аварийного жилого фонда, а так же работники бюджетной сферы. Сегодня очередь дошла и до детей-сирот.
«Вы столкнулись с тяжелыми испытаниями в самом начале своего жизненного пути. Я искренне надеюсь, что с сегодняшнего дня у вас начнется новая жизнь. Я желаю всем вам создать крепкие семьи, и пусть в новых квартирах не смолкает детский смех», - сказал на торжественной церемонии вручения ключей первый заместитель главы Тюменского района Валерий Черепанов.
Благодаря поддержке областного правительства за последние несколько лет в Тюменском районе удалось заметно сократить очередь детей-сирот на получение жилья. На этот раз новоселами стали 17 человек. Это не последнее новоселье в доме по адресу улица Мира, 26. Оставшиеся в нем квартиры также достанутся участникам различных социальных программ, сообщает управление информационной политики.