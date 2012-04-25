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Фонду РЖС предложено следить за стройками на своих землях

25 апреля 2012, 12:11
Министерство регионального развития предложило Фонду РЖС составлять реестр недобросовестных застройщиков и участников аукционов.

Такие инициативы опубликованы в проекте поправок к федеральному закону «О содействии развитию жилищного строительства», которые были опубликованы на сайте Минрегиона.

Фонду РЖС предлагается контролировать качество строительства капитальных объектов на землях фонда, которое ведут застройщики, а также собирать сведения об участниках аукциона, уклонившихся от заключения договоров купли-продажи или аренды земельных участков, сообщают «Ведомости».

Вводятся и требования к участникам аукционов на право ведения строительства на землях Фонда РЖС. У них должны быть свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Также участники должны иметь опыт работы застройщиком не менее 3 лет при условии, что совокупный объем введенных в эксплуатацию объектов недвижимости за последние 3 года составляет не менее среднего годового объема ввода объектов жилищного и иного строительства, предусмотренного документацией об аукционе.

#Новости#Строительный бизнес#Законодательство#Фонд ржс#Недвижимость#Женя#Общество
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