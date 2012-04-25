Фонду РЖС предложено следить за стройками на своих землях

Вводятся и требования к участникам аукционов на право ведения строительства на землях Фонда РЖС. У них должны быть свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Также участники должны иметь опыт работы застройщиком не менее 3 лет при условии, что совокупный объем введенных в эксплуатацию объектов недвижимости за последние 3 года составляет не менее среднего годового объема ввода объектов жилищного и иного строительства, предусмотренного документацией об аукционе.