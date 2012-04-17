Магазин «О'Кей» откроет двери 20 апреля

Напомним, что горожане еще до Нового года ждали открытия «О'Кея», поскольку его здание уже к тому времени было фактически построено. Каждый ждал открытия, поскольку этот магазин оказался единственным с такой широкой линейкой товаров в данном районе города Тюмени. Торговый центр находится в новом микрорайоне Восточном-2 по улице Широтной.