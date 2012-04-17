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Магазин «О'Кей» откроет двери 20 апреля

17 апреля 2012, 14:11
Новый гипермаркет, открытия которого тюменцы ждут уже несколько месяцев, все-таки распахнет свои двери 20 апреля 2012 года

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Открытие магазина будет продолжаться три дня: 19 апреля предполагается техническое открытие, 20 – магазин откроет двери для всех желающих, а 21 апреля горожан ждет веселая праздничная программа.

Увеселительные мероприятия в виде розыгрышей и представлений для детей и взрослых продолжатся с 12 до 19 часов. В итоге будет разыгран главный приз от туристического агентства. Как обещают в компании, тюменцев ждут более тысячи призов и интересное времяпрепровождение.

Напомним, что горожане еще до Нового года ждали открытия «О'Кея», поскольку его здание уже к тому времени было фактически построено. Каждый ждал открытия, поскольку этот магазин оказался единственным с такой широкой линейкой товаров в данном районе города Тюмени. Торговый центр находится в новом микрорайоне Восточном-2 по улице Широтной.

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