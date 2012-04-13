Улица Монтажников разрастется до объездной дороги

Также в планах работы по продлению улицы Монтажников. В 2012-2013 годах запланировано строительство улицы Монтажников на участке от улицы Широтной до улицы Федюнинского; в 2012-2014 годах поэтапно будут построены проезды от улицы Линейной до Монтажиников. Также здесь, вдоль новой улицы Монтажников (мкр. МЖК) будут возводиться многоэтажные жилые дома.