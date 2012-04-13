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Улица Монтажников разрастется до объездной дороги

13 апреля 2012, 14:36
В этом году довольно много объектов дорожной инфраструктуры будут ремонтировать и возводить. Практически в два раза будет увеличено финансирование этих объектов.

Так, начнется строительство развязок на Широтной-Мельникайте и Московском тракте (уже проведены аукционы), реконструкции мостов через Туру, возведение части путепровода через ж/д переезд по улице Монтажников-Республики (планируется начать строительство прямого хода через ж/д и пешеходного перехода), пробивка улицы Монтажников до Объездной дороги (улицы Федюнинского), асфальтирование дорог.

По информации Управы Восточного округа города Тюмени, в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012-2016 годы» департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени планируется выполнить работы по завершению строительства улиц в 3, 4, 5,6 кварталах Тюменского микрорайона, обеспечить изъятие земельных участков для муниципальных нужд для размещения автомобильных дорог местного значения, в том числе для пробивки улицы Николая Федорова до Федюнинского.

Также в планах работы по продлению улицы Монтажников. В 2012-2013 годах запланировано строительство улицы Монтажников на участке от улицы Широтной до улицы Федюнинского; в 2012-2014 годах поэтапно будут построены проезды от улицы Линейной до Монтажиников. Также здесь, вдоль новой улицы Монтажников (мкр. МЖК) будут возводиться многоэтажные жилые дома.

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