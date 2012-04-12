Причиной провала на улице Герцена может быть строительство коллектора

В результате производства работ по строительству главного канализационного коллектора города Тюмени по улице Герцена произошло обводнение основания конструкции дорожной одежды, следствием чего стало образование провала дорожного покрытия на участке улицы Герцена (от ул. Первомайской до ул. Камышинской), предполагает замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Дмитрий Гришаев.
«Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по установлению причин провала дорожного покрытия с привлечением специалистов Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. После установления причин будет проведен капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Герцена. Сроки мы пока не называем. Если причина глубинная, серьезная, то это значительно повлияет на сроки ее устранения. В любом случае работы по строительству коллектора будут продолжены и будет вестись, с высокой долей вероятности, весь строительный сезон. После завершения работ будет произведен капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Герцена.
Хочу напомнить, что капитальный ремонт на улице Герцена производился достаточно давно. В ходе ремонта были проложены все необходимые коммуникации, в том числе и ливневая канализация. Строители и дорожники знают, что самый главный враг дороги – это вода, которая подмывает нижние основания, из-за этого в дорожном полотне образуются полости, в которые и проваливается движущийся транспорт. Возможно, что причина возникновения провала на улице Герцена связана со строительством коллектора», - комментирует замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
По его словам, сейчас специалисты архитектурно-строительного университета проводят исследования с помощью георадара – это дистанционное изучение подземных провалов. По результатам составляется карта, когда она будет закончена, специалисты смогут судить о повреждениях, которые не видны, сообщает пресс-служба городской администрации.
Специалисты постоянно ведут мониторинг состояния автодорог, замечает чиновник. В связи с тем, что движение на дорогах чрезвычайно интенсивное, подрядные организации выходят на устранение провалов в ночное время: вскрывают дорожное покрытие, засыпают ямы щебнем, чтобы автомобили могли безопасно перемещаться.
Заказчик работ по строительству главного канализационного коллектора города Тюмени по улице Герцена - ГКУ ТО «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства», ведет строительство СК «Мостовик».