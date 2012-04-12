Причиной провала на улице Герцена может быть строительство коллектора

«Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по установлению причин провала дорожного покрытия с привлечением специалистов Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. После установления причин будет проведен капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Герцена. Сроки мы пока не называем. Если причина глубинная, серьезная, то это значительно повлияет на сроки ее устранения. В любом случае работы по строительству коллектора будут продолжены и будет вестись, с высокой долей вероятности, весь строительный сезон. После завершения работ будет произведен капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Герцена.