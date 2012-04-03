За Ожогина возведут жилые комплексы эконом-формата

Четыре участника боролись за первый участок. В итоге лот был продан по цене 20 265 000 рублей. Победителем аукциона признано ООО «Степ». На второй лот претендовали пять участников. В итоге лот ушел к ЗАО «Партнер-Строй» по цене 49 676 000 рублей.