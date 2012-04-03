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За Ожогина возведут жилые комплексы эконом-формата

3 апреля 2012, 16:59
Осваивать земельные участки Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства будут ООО «Степ» и ЗАО «Партнер-Строй». Эти компании выиграли проведенные аукционы.

Осваивать земельные участки Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства будут ООО «Степ» и ЗАО «Партнер-Строй». Эти компании выиграли проведенные аукционы.

В рамках аукциона были представлены два лота-участка, расположенных по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, западнее д. Ожогина состоялся 30 марта 2012 года. В составе первого семь участков, в составе второго – еще пять.

Четыре участника боролись за первый участок. В итоге лот был продан по цене 20 265 000 рублей. Победителем аукциона признано ООО «Степ». На второй лот претендовали пять участников. В итоге лот ушел к ЗАО «Партнер-Строй» по цене 49 676 000 рублей.

В соответствии с аукционной документацией, на земельных участках будет осуществляться строительство малоэтажного жилья экономического класса.

«На земельном участке будет построен современный жилой микрорайон европейского типа, включающий многоквартирные жилые дома и таунхаусы, а также все необходимые объекты инфраструктуры, – рассказал директор ООО «Степ» Андрей Аликин. – По нашим прогнозам, данное жилье будет пользоваться высоким спросом, так как на сегодняшний день подобных предложений в Тюменской области нет».

«В рамках реализации данного проекта планируется возвести порядка 80 000 квадратных метров жилья экономического класса, в строительстве которого будут использованы, в том числе, материалы, производимые на нашем заводе «Поревит», расположенном в Тюменской области (г. Ялуторовск), – рассказал генеральный директор ЗАО «Партнер-Строй» Владимир Колунин. – Мы планируем создать уютный комфортный современный микрорайон, обеспеченный всей необходимой социально-бытовой и рекреационной инфраструктурой».

Земельные участки расположены в южной части города Тюмени. В ближайшем окружении находится малоэтажная жилая и общественно-деловая застройка. В непосредственной близости от участков проходит автодорога Тюмень-Курган (Червишевский тракт), а также объездная автодорога - улица Федюнинского. До центра города около 6 км.

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