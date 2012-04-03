«Новый мыс» продают по ипотеке

Теперь потенциальные покупатели квартир в микрорайоне могут воспользоваться ипотечными кредитами в данном банке. Как отмечает управляющий директор РО тюменского филиала № 6602 ВТБ 24 (ЗАО) Дарья Медведева, компания «Меридиан Констракшн» является давним партнером банка, и практически все ее объекты имеют аккредитацию. «На сегодняшний день мы активно сотрудничаем с ними по проектам «жилой квартал «Современник», жилой дом «На Широтной» и жилой квартал «Новый мыс». Мы можем смело рекомендовать данную компанию как надежного, ответственного и качественного застройщика», - комментирует представитель банка.