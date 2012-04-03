«Новый мыс» продают по ипотеке

Квартиры в строящихся домах нового микрорайона «Новый мыс» в Тюмени можно приобрести с привлечением ипотечного кредита. Застройщик «Меридиан Констракшн» получил аккредитацию банка «ВТБ 24» по проекту.
Теперь потенциальные покупатели квартир в микрорайоне могут воспользоваться ипотечными кредитами в данном банке. Как отмечает управляющий директор РО тюменского филиала № 6602 ВТБ 24 (ЗАО) Дарья Медведева, компания «Меридиан Констракшн» является давним партнером банка, и практически все ее объекты имеют аккредитацию. «На сегодняшний день мы активно сотрудничаем с ними по проектам «жилой квартал «Современник», жилой дом «На Широтной» и жилой квартал «Новый мыс». Мы можем смело рекомендовать данную компанию как надежного, ответственного и качественного застройщика», - комментирует представитель банка.
В самой компании рассчитывают на значительное увеличение числа сделок с использованием ипотечных кредитов от ВТБ 24. «У банка есть ряд серьезных преимуществ, которые наверняка привлекут потенциальных покупателей квартир именно в жилом квартале «Новый мыс», - говорит Сергей Гусев, первый заместитель генерального директора компании «Меридиан Констракшн».
Напомним, «Новый Мыс» - это жилой квартал, расположенный на пересечении улиц Академика Сахарова и Судоремонтной в Тюмени. Как обещает застройщик, здесь будет не только удобное жилье, но и вся необходимая инфраструктура.
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