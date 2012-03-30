В 2012 году в России появится более ста торговых центров

В 2012 году в России будут открыты более 100 торговых центров, если строящиеся объекты введут в эксплуатацию в установленные сроки. Такие данные приводит Интерфакс-недвижимость со ссылкой на исследования агентства INFOLine. В Тюмени планируется два ТЦ.
Агентством исследованы 32 города и региона РФ. На начало 2012 года общий объем площадей в торговых центрах составляет около 30,5 млн квадратных метров, из которых 19,5 млн «квадратов» составляет арендопригодная площадь. Если все новые комплексы будут введены в эксплуатацию в срок, общий объем площадей в ТЦ по итогам 2012 года составит около 32 млн «квадратов».
Общий объем ввода по итогам года составит 2,4 млн квадратных метров. На 2013 год запланирован ввод 2,5-2,6 млн квадратных метров.
По информации ЗАО «Ассоциация АЛКО», в конце текущего года в Тюмени запланировано открытие двух торговых центров. Один в районе улиц Мельникайте и Широтной (часть которого займет гипермаркет «Ашан») площадью 100 тысяч квадратных метров, второй – торгово-развлекательный центр в МК «Максим» предположительной площадью более 5 тысяч «квадратов».