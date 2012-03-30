В 2012 году в России появится более ста торговых центров

Агентством исследованы 32 города и региона РФ. На начало 2012 года общий объем площадей в торговых центрах составляет около 30,5 млн квадратных метров, из которых 19,5 млн «квадратов» составляет арендопригодная площадь. Если все новые комплексы будут введены в эксплуатацию в срок, общий объем площадей в ТЦ по итогам 2012 года составит около 32 млн «квадратов».